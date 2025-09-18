Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών.

Newsbomb

Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

Μια μικεοφωτογραφία που  απεικονίζει τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μια περίπτωση πρωτοπαθούς αμοιβάδας μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, μια σπάνια λοίμωξη του εγκεφάλου που οφείλεται στα παράσιτα Naegleria fowleri, την εγκεφαλοφάγο αμοιβάδα.

CDC/Handout
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση επικρατεί στην πολιτεία Κεράλα της νότιας Ινδίας, μετά την καταγραφή σημαντικής αύξησης περιστατικών μόλυνσης από τη επονομαζόμενη «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο». Από τις αρχές του 2025 έχουν επιβεβαιωθεί 72 λοιμώξεις και 19 θάνατοι από το παράσιτο Naegleria fowleri, υπερδιπλάσιοι σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 36 περιστατικά και 9 θάνατοι.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών.

Τι είναι το παράσιτο

Το Naegleria fowleri εντοπίζεται σε ζεστά νερά λιμνών και ποταμών και μολύνει τον άνθρωπο όταν το μολυσμένο νερό εισέρχεται στη ρινική κοιλότητα. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν φτάσει στον εγκέφαλο, προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα λοίμωξη.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το ποσοστό θνησιμότητας ξεπερνά το 95%. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό και εμετούς, τα οποία εξελίσσονται ταχύτατα σε σπασμούς, μεταβολή της ψυχικής κατάστασης, παραισθήσεις και κώμα.

Κινητοποίηση του υπουργείου Υγείας και μέτρα πρόληψης

Η υπουργός Υγείας της Κεράλα, Βίνα Τζορτζ, δήλωσε ότι σε αντίθεση με πέρυσι, δεν παρατηρούνται εστίες μολύνσεων που να συνδέονται με συγκεκριμένη πηγή νερού. «Τα κρούσματα εμφανίζονται μεμονωμένα και διάσπαρτα, γεγονός που δυσκολεύει την επιδημιολογική έρευνα», τόνισε. Η κυβέρνηση της Κεράλα έχει ξεκινήσει εκτεταμένη χλωρίωση πηγαδιών, δεξαμενών και δημόσιων χώρων κολύμβησης, ώστε να περιοριστεί η διασπορά. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαζικοί έλεγχοι σε όλη την πολιτεία για τον έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων.

«Ανησυχητικό είναι ότι τα περιστατικά δεν εντοπίζονται πια σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε στην AFP ο γιατρός Αλτάφ Άλι, μέλος της κρατικής επιτροπής για την αντιμετώπιση της νόσου.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε ΗΠΑ, Ινδία, Πακιστάν και Αυστραλία

Το πρώτο κρούσμα στην Κεράλα καταγράφηκε το 2016. Από το 1962 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 500 περιστατικά παγκοσμίως, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, το Πακιστάν και την Αυστραλία.

Παρά το μικρό αριθμό συνολικών μολύνσεων, η υψηλή θνησιμότητα του Naegleria fowleri καθιστά την εμφάνισή του ιδιαίτερα ανησυχητική για τις υγειονομικές αρχές, που εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

20:17WHAT THE FACT

Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τους κίονες που φόρεσε στην υποδοχή του Τραμπ στο Γουίνδσορ

20:07LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Η πιο συγκινητική σειρά της χρονιάς έρχεται στον ALPHA

20:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή της επιδρομής σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

19:56LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο παραλήρημα Μπαχτσελί: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκατοντάδες χιλιάδες παγιδευμένοι στην πόλη-πεδίο μάχης - «Καταστροφική» κατάσταση

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην πλατεία των Δικαστηρίων

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυροβολισμοί στην πόλη Αρλς -Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου»

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αυτά θα πληρώσουμε φέτος - Πότε θα αναρτηθούν

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα βλάβη στο φράγμα Αποσελέμη: Προβλήματα στην τροφοδοσία νερού στο Ηράκλειο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τους κίονες που φόρεσε στην υποδοχή του Τραμπ στο Γουίνδσορ

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο παραλήρημα Μπαχτσελί: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη»

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αυτά θα πληρώσουμε φέτος - Πότε θα αναρτηθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ