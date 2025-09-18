Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

Μια μικεοφωτογραφία που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μια περίπτωση πρωτοπαθούς αμοιβάδας μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, μια σπάνια λοίμωξη του εγκεφάλου που οφείλεται στα παράσιτα Naegleria fowleri, την εγκεφαλοφάγο αμοιβάδα.

Αναστάτωση επικρατεί στην πολιτεία Κεράλα της νότιας Ινδίας, μετά την καταγραφή σημαντικής αύξησης περιστατικών μόλυνσης από τη επονομαζόμενη «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο». Από τις αρχές του 2025 έχουν επιβεβαιωθεί 72 λοιμώξεις και 19 θάνατοι από το παράσιτο Naegleria fowleri, υπερδιπλάσιοι σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 36 περιστατικά και 9 θάνατοι.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών.

Τι είναι το παράσιτο

Το Naegleria fowleri εντοπίζεται σε ζεστά νερά λιμνών και ποταμών και μολύνει τον άνθρωπο όταν το μολυσμένο νερό εισέρχεται στη ρινική κοιλότητα. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν φτάσει στον εγκέφαλο, προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα λοίμωξη.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το ποσοστό θνησιμότητας ξεπερνά το 95%. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό και εμετούς, τα οποία εξελίσσονται ταχύτατα σε σπασμούς, μεταβολή της ψυχικής κατάστασης, παραισθήσεις και κώμα.

Κινητοποίηση του υπουργείου Υγείας και μέτρα πρόληψης

Η υπουργός Υγείας της Κεράλα, Βίνα Τζορτζ, δήλωσε ότι σε αντίθεση με πέρυσι, δεν παρατηρούνται εστίες μολύνσεων που να συνδέονται με συγκεκριμένη πηγή νερού. «Τα κρούσματα εμφανίζονται μεμονωμένα και διάσπαρτα, γεγονός που δυσκολεύει την επιδημιολογική έρευνα», τόνισε. Η κυβέρνηση της Κεράλα έχει ξεκινήσει εκτεταμένη χλωρίωση πηγαδιών, δεξαμενών και δημόσιων χώρων κολύμβησης, ώστε να περιοριστεί η διασπορά. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαζικοί έλεγχοι σε όλη την πολιτεία για τον έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων.

«Ανησυχητικό είναι ότι τα περιστατικά δεν εντοπίζονται πια σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε στην AFP ο γιατρός Αλτάφ Άλι, μέλος της κρατικής επιτροπής για την αντιμετώπιση της νόσου.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε ΗΠΑ, Ινδία, Πακιστάν και Αυστραλία

Το πρώτο κρούσμα στην Κεράλα καταγράφηκε το 2016. Από το 1962 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 500 περιστατικά παγκοσμίως, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, το Πακιστάν και την Αυστραλία.

Παρά το μικρό αριθμό συνολικών μολύνσεων, η υψηλή θνησιμότητα του Naegleria fowleri καθιστά την εμφάνισή του ιδιαίτερα ανησυχητική για τις υγειονομικές αρχές, που εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού.

