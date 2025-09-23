Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα που μάζευε μούρα - Βρέθηκαν μόνο οι μπότες της

Στην ομάδα των διασωστών βρισκόταν και ο γιος της άτυχης γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση μαζί με τη φίλη της ενώ βρισκόταν στο δάσος

Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα που μάζευε μούρα - Βρέθηκαν μόνο οι μπότες της
Δολοφονική επίθεση από μία καφέ αρκούδα δέχθηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες μάζευαν μούρα στο δάσος, στο μεγαλύτερο νησί της Ρωσίας, τη Σαχαλίνη.

Η αρκούδα επιτέθηκε στις γυναίκες, τη Λιουντμίλα Κομάροβα και τη Νατάλια Μπορισόβνα, η οποία κατάφερε να δραπετεύσει από τη μανία του θηρίου, αλλά η φίλη της δεν στάθηκε τυχερή.

Η Λιουντμίλα Κομάροβα κατακρεουργήθηκε, σε σημείο που όταν έφτασαν οι διασώστες να βρίσκουν μόνο τις μπότες της, τον κουβά της με μούρα και το σακίδιό της.

Μεταξύ της ομάδας αναζήτησης ήταν και ο γιος της 63χρονης γυναίκας.

Η φίλη της περιγράφοντας τη φρίκη είπε ότι ήταν η πρώτη που είδε την αρκούδα και φώναζε: «Φύγε...».

Η αρκούδα - ένα θηλυκό με ένα μικρό - στη συνέχεια επιτέθηκε άγρια στην Κομάροβα.

«Τότε επικράτησε σιωπή», είπε η Νατάλια.

Μια μεγάλη έρευνα έπρεπε να ματαιωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας επειδή η μητέρα και το μικρό παρέμειναν κοντά στο «θήραμα».

«Τα ζώα ήταν μόλις 35 μέτρα μακριά, καθιστώντας πολύ επικίνδυνο να προχωρήσουμε», ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tvokha.

Η έρευνα συνεχίστηκε τη Δευτέρα.

Οι διασώστες πυροβόλησαν για να τρομάξουν τα ζώα, αλλά η μητέρα αρκούδα συνέχισε να επιστρέφει στο κατακρεουργημένο σώμα της άτυχης γυναίκας, τελικά αναγκάστηκαν να τη σκοτώσουν, ενώ το μικρό της τραυματίστηκε, καθώς απειλούσε να τους επιτεθεί.

Η νέα επίθεση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου μια Ρωσίδα τουρίστρια έμεινε να παλεύει για τη ζωή της αφού μία αρκούδα την έσυρε από τη σκηνή της και την κακοποίησε.

Η Νατάλια, 43 ετών, κοιμόταν ενώ βρισκόταν σε μια κατασκήνωση στην Καμτσάτκα στην ανατολική Ρωσία, όταν το θηρίο ανέβηκε στη σκηνή της και της επιτέθηκε.

Οι κραυγές της ειδοποίησαν άλλους κατασκηνωτές που τελικά τρόμαξαν την καφέ αρκούδα.

Η τουρίστρια υπέστη «βαθιές πληγές» από τα δόντια και τα νύχια της αρκούδας, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για άμεση χειρουργική επέμβαση.

