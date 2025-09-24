Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου: Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Ένας επιστήμονας είχε αποκαλύψει κάποτε την ακριβή ημερομηνία που πίστευε ότι θα τελείωνε ο κόσμος, προβλέποντας ότι οι μελλοντικές γενιές θα «συνθλιβούν μέχρι θανάτου». Η ημερομηνία αυτή πλησιάζει, καθώς η πρόβλεψη είναι για το 2026.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας