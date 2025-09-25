Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου, Τζούλια Σιμόν, η πιο πολυβραβευμένη αθλήτρια στην Ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων του αθλήματος, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης κατηγορούμενη για κλοπή και απάτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/9) η εισαγγελία του Αλμπερβίλ, στις γαλλικές Άλπεις.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Μπενουά Μπασελέ. Η 28χρονη αθλήτρια, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, θα δικαστεί για υποθέσεις κλοπής και ηλεκτρονικής απάτης.

Η υπόθεση αφορά δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Μάιο του 2023, αντίστοιχα. Οι καταγγελίες προέρχονται από μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και από την συναθλήτριά της, Ζιστίν Μπρεζάζ-Μπουσέ, μέλος τόσο του ίδιου συλλόγου όσο και της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Σιμόν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές τους κάρτες για ηλεκτρονικές αγορές ύψους περίπου 2.300 ευρώ.

Η ίδια η Σιμόν, η οποία κατάγεται από το Αλμπερβίλ, έχει καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων για υποκλοπή ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των ενεργειών αυτών.

Τα επίμαχα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2022, κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στη Νορβηγία. «Έγιναν αγορές με πιστωτική κάρτα στο όνομά μου, αλλά σήμερα θεωρώ πως είμαι και εγώ θύμα αυτής της υπόθεσης. Το όνομά μου χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο Le Dauphiné Libéré τον Αύγουστο του 2023.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης τον Νοέμβριο του 2023, η Σιμόν είχε δηλώσει πως είναι «ψυχικά εξαντλημένη» λόγω της πίεσης και των δυσκολιών που αντιμετώπισε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (24/9), η Γαλλική Ομοσπονδία Σκι (FFS) υπενθύμισε ότι η ομοσπονδιακή πειθαρχική επιτροπή είχε ήδη επιληφθεί της υπόθεσης από τα πρώτα στάδια. Όπως αναφέρεται, η επιτροπή αποφάσισε να περιμένει την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και δεν θα τοποθετηθεί πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Η Σιμόν, νικήτρια του γενικού τίτλου στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023, προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Ωστόσο, στο τέλος Μαΐου υπέστη διάστρεμμα, το οποίο άλλαξε τον προπονητικό της σχεδιασμό λιγότερο από έναν χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς.

Παρά τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις, η Σιμόν ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με τέσσερα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λεντσερχάιντε