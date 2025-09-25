Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη

Η πολυπρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί στις 24 Οκτωβρίου με τις κατηγορίες για κλοπή και ηλεκτρονική απάτη, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στον γαλλικό αθλητισμό.

Newsbomb

Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου, Τζούλια Σιμόν, η πιο πολυβραβευμένη αθλήτρια στην Ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων του αθλήματος, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης κατηγορούμενη για κλοπή και απάτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/9) η εισαγγελία του Αλμπερβίλ, στις γαλλικές Άλπεις.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Μπενουά Μπασελέ. Η 28χρονη αθλήτρια, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, θα δικαστεί για υποθέσεις κλοπής και ηλεκτρονικής απάτης.

Η υπόθεση αφορά δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Μάιο του 2023, αντίστοιχα. Οι καταγγελίες προέρχονται από μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και από την συναθλήτριά της, Ζιστίν Μπρεζάζ-Μπουσέ, μέλος τόσο του ίδιου συλλόγου όσο και της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Σιμόν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές τους κάρτες για ηλεκτρονικές αγορές ύψους περίπου 2.300 ευρώ.

Η ίδια η Σιμόν, η οποία κατάγεται από το Αλμπερβίλ, έχει καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων για υποκλοπή ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των ενεργειών αυτών.

Τα επίμαχα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2022, κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στη Νορβηγία. «Έγιναν αγορές με πιστωτική κάρτα στο όνομά μου, αλλά σήμερα θεωρώ πως είμαι και εγώ θύμα αυτής της υπόθεσης. Το όνομά μου χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο Le Dauphiné Libéré τον Αύγουστο του 2023.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης τον Νοέμβριο του 2023, η Σιμόν είχε δηλώσει πως είναι «ψυχικά εξαντλημένη» λόγω της πίεσης και των δυσκολιών που αντιμετώπισε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (24/9), η Γαλλική Ομοσπονδία Σκι (FFS) υπενθύμισε ότι η ομοσπονδιακή πειθαρχική επιτροπή είχε ήδη επιληφθεί της υπόθεσης από τα πρώτα στάδια. Όπως αναφέρεται, η επιτροπή αποφάσισε να περιμένει την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και δεν θα τοποθετηθεί πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Η Σιμόν, νικήτρια του γενικού τίτλου στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023, προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Ωστόσο, στο τέλος Μαΐου υπέστη διάστρεμμα, το οποίο άλλαξε τον προπονητικό της σχεδιασμό λιγότερο από έναν χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς.

Παρά τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις, η Σιμόν ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με τέσσερα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λεντσερχάιντε

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη

03:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη – Τι ώρα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Λάβρος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ - Θα έπρεπε να ντρέπονται»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ήχηση καμπανών Ιερών Ναών την 1η Οκτωβρίου

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες απώλειες στη Wall Street στη σκιά των δηλώσεων Πάουελ για τις υψηλές τιμές των μετοχών

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βόμβα» Τεμπονέρα στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά: Προτείνει τη δημιουργία νέου κόμματος μέσα από πέντε βήματα

00:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09)

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή – Σε συναγερμό και άλλα τρία αεροδρόμια – Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

23:52LIFESTYLE

Mariah Carey: Μίλησε ανοιχτά για την σχέση με την μητέρα της πριν τον θάνατό της - «Είχα πάντα ενοχές» - Βίντεο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ράπισμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν: «Μέγιστη υποκρισία να κατηγορεί άλλους για εγκλήματα της Τουρκίας»

23:38LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: «Είμαι σε συζητήσεις να γίνει σήριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομογενείς: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, είμαστε υπερήφανοι»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: O Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή – Σε συναγερμό και άλλα τρία αεροδρόμια – Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

14:19ENGLISH NEWS

'Weather Engines' opening at Onassis Stegi and NOA in April

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

22:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για πλημμυρικά επεισόδια - Έρχονται έντονες καταιγίδες

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονη παρίστανε την πυροσβέστρια - Είχε στολή και φάρο στο αυτοκίνητό της

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φυλακισμένος συμπληρώνει 101 ημέρες απεργίας πείνας - Γιατί κρατείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ