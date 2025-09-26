Ιστορική πρωτιά Πολωνού σκιέρ - Ανέβηκε και κατέβηκε το Έβερεστ χωρίς οξυγόνο - Βίντεο

Ο πρώτος αθλητής που κατάφερε να αναρριχηθεί και να κατεβεί το υψηλότερο βουνό του πλανήτη χωρίς φιάλη οξυγόνου έγινε ο Πολωνός αλπινιστής και σκιέρ Andrzej Bargiel, κατακτώντας δίκαια μια θέση ανάμεσα στους θρύλους του αθλήματος.

Έπειτα από περίπου 16 ώρες ορειβασίας στην επικίνδυνη «ζώνη του θανάτου», την περιοχή του Έβερεστ που βρίσκεται άνω των 8.000 μέτρων και τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά, ο Bargiel φόρεσε τα πέδιλα του σκι και ξεκίνησε την κατάβασή του στις 22 Σεπτεμβρίου.

«Χώρισα την κατάβαση σε δύο μέρη, καθώς η διάσχιση του τεχνικά δύσκολου Icefall σε σχετικά ασφαλείς συνθήκες ήταν εφικτή μόνο το πρωί. Η ίδια η κορυφή ήταν επίπονη και δύσκολη. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα περάσει τόσο πολύ χρόνο σε τέτοιο υψόμετρο, οπότε αυτό από μόνο του ήταν μια πρόκληση», περιέγραψε μετά τον ιστορικό αυτό άθλο ο 37χρονος.

Ο Πολωνός αλπινιστής κατέβηκε το Έβερεστ με σκι. Andrzej Bargiel μέσω YouTube

Ο Πολωνός αλπινιστής έχει ήδη τη φήμη ότι μπορεί να φέρει σε πέρας το αδύνατο. Είναι ο πρώτος (και μοναδικός, ακόμα) άνθρωπος που κατέβηκε με σκι το Κ2, το δεύτερο υψηλότερο βουνό του κόσμου. Με την κατάκτηση του Εβερεστ, είναι ο μόνος ορειβάτης στην ιστορία που έχει κατέβει με σκι τόσο το Εβερεστ όσο και το K2, καθώς και όλες τις κορυφές άνω των 8.000 μέτρων της οροσειράς Καρακόραμ – και όλα αυτά χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο.

«Ο ουρανός είναι το όριο; Οχι για τους Πολωνούς! Ο Andrzej Bargiel μόλις κατέβηκε με σκι το Εβερεστ!» έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, εγκωμιάζοντας το ιστορικό επίτευγμα του συμπατριώτη του.

