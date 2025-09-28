Η Ρωσία επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία

Διασώστες σβήνουν φωτιά σε ένα σπίτι που καταστράφηκε από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών με απολογισμό, σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα κορίτσι 12 ετών, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο.

