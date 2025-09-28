Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και ανέπτυξε μαχητικά μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου

Σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριο χώρου γύρω από δύο συνοριακά αεροδρόμια, αλλά και στην ανάπτυξη μαχητικών προχώρησε η Πολωνία, την Κυριακή, μετά τη μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις που άφησε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το κλείσιμο επηρέασε τα αεροδρόμια του Ρζεσζόφ και του Λούμπλιν, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, για αρκετές ώρες, σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightRadar24 .

Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά για εμπορικές πτήσεις πριν από τις 8:00 π.μ. τοπική ώρα.

Το Γενικό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν λόγω ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικό έδαφος. «Αναπτύχθηκαν υπηρεσιακά μαχητικά αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ τέθηκαν σε υψηλή ετοιμότητα», εξήγησε το στρατιωτικό ίδρυμα.

Οι πολωνικές αρχές τόνισαν ότι όλα τα μέτρα ήταν «προληπτικού» χαρακτήρα, με στόχο την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου και των πολιτών. Μετά τη διακοπή των ρωσικών βομβαρδισμών, το Γενικό Επιτελείο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία της Ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη F-35 , και της γερμανικής Bundeswehr, η οποία ανέπτυξε τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot .

Η ρωσική επίθεση της Κυριακής ήταν μια από τις πιο έντονες των τελευταίων μηνών .

Η Ρωσία εκτόξευσε 643 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βομβών ολίσθησης, εναντίον της ανατολικής, κεντρικής και νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατάφεραν να εξουδετερώσουν 611 από αυτοά.

Στο Κίεβο, η βομβιστική επίθεση άφησε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου κοριτσιού, του οποίου το σώμα βρέθηκε στα ερείπια μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη γειτονιά Σολομιάνσκι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα και συνολικά 40 τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, από το Σούμι στα σύνορα με τη Ρωσία έως την Οδησσό και τη Ζαπορίζια στον νότο.

