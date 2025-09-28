Εύρημα 5.500 ετών επιβεβαιώνει το βασικό μέρος της Βίβλου

Η ανακάλυψη βοηθάει να σκιαγραφηθεί η κοινωνία των Χαναναίων, που συχνά αναφέρονται στη Βίβλο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εύρημα 5.500 ετών επιβεβαιώνει το βασικό μέρος της Βίβλου
Φως σε έναν αρχαίο λαό, ο οποίος συχνά αναφέρεται στη Βίβλο, ρίχνει η αρχαιολογική ανακάλυψη ενός εργοστασίου όπλων ηλικίας 5.500 ετών στον αρχαιολογικό χώρο Nahal Qomem στο Ισραήλ.

Το εργαστήριο που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή όπλων με λεπίδες, χρονολογείται από την πρώιμη εποχή του Χαλκού και μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν υπήρχαν λεπίδες από πυριτόλιθο και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνταν για τη συναρμολόγηση των όπλων.

Επίσης βρέθηκαν εργαλεία συγκομιδής με λεπίδες, χιλιάδων ετών, με τους αρχαιολόγους να συνδέουν την ανακάλυψη με τον λαό των Χαναναίων.

Μια ανασκαφή στο χώρο αποκάλυψε εκατοντάδες υπόγειους λάκκους, οι οποίοι χρησίμευαν ως αποθήκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως κατοικίες, γεγονός που βοηθά στη συμπλήρωση ορισμένων λεπτομερειών για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στην περιοχή πριν από χιλιετίες.

Οι προϊστορικοί της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, Δρ. Jacob Vardi και Dudu Biton, δήλωσαν ότι αυτά τα ευρήματα έδειξαν στοιχεία για έμπειρους τεχνίτες.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ανέφεραν: «Μια προηγμένη βιομηχανία αποκαλύφθηκε στο χώρο, που απαιτεί εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης.

Μόνο εξαιρετικά άτομα γνώριζαν πώς να κατασκευάζουν τις χαναανιτικές λεπίδες. Αυτό αποτελεί σαφή απόδειξη ότι ήδη από την αρχή της Εποχής του Χαλκού, η τοπική κοινωνία εδώ ήταν οργανωμένη και πολύπλοκη, και είχε επαγγελματική εξειδίκευση.

Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος που ανασκάψαμε χρησιμοποιήθηκε ως ενεργός οικισμός συνεχώς για εκατοντάδες χρόνια – από τη Χαλκολιθική περίοδο έως την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.»

Ο Δρ Βάρντι είπε ότι το αρχαιολογικό εύρημα υποδηλώνει ότι οι λεπίδες που κατασκευάστηκαν στον οικισμό κατέληξαν να διανέμονται σε όλη την περιοχή, γεγονός που θα την καθιστούσε ένα πολύ σημαντικό κέντρο παραγωγής εκείνη την εποχή.

«Πρόκειται για μια εξελιγμένη βιομηχανία - όχι μόνο λόγω των ίδιων των εργαλείων, αλλά και λόγω αυτού που δεν έχει βρεθεί», δήλωσε ο Δρ Βάρντι για την ανακάλυψη.

«Τα θραύσματα αποβλήτων, η απόθεση, δεν ήταν διασκορπισμένα έξω από τον χώρο - ίσως για να προστατευθεί και να διατηρηθεί καλύτερα η επαγγελματική γνώση εντός της ομάδας των εμπειρογνωμόνων.»

«Σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τοποθεσία χρησίμευε ως κέντρο, από το οποίο οι λεπίδες των Χαναναίων διανεμήθηκαν σε ευρείες περιοχές της Λεβάντε».

