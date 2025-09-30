Τραγωδία στην Ινδονησία: Τρεις νεκροί μαθητές από κατάρρευση σχολείου - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 3 μαθητές σκοτώθηκαν, 99 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 38 πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, μετά την κατάρρευση σχολικού κτιρίου στην πόλη Sidoarjo της Ινδονησίας.

Οι διασώστες παρέχουν οξυγόνο σε όσους βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια και εργάζονται απεγνωσμένα για να απεγκλωβίσουν τυχόν επιζώντες που έχουν παγιδευτεί στα ασταθή υπολείμματα από σκυρόδεμα του σχολείου στην Ανατολική Ιάβα, περισσότερες από 12 ώρες μετά την κατάρρευση του κτηρίου.

Ένα 13χρονο αγόρι είναι μεταξύ των τριών που επιβεβαιώθηκαν ότι πέθαναν όταν το Ισλαμικό Οικοτροφείο Al Khoziny κατέρρευσε ξαφνικά τη Δευτέρα. Έχουν αναφερθεί δεκάδες ακόμη τραυματίες, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκατοντάδες διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες που έσκαβαν όλη τη νύχτα, ανέσυραν οκτώ αδύναμους και τραυματισμένους επιζώντες. Περίπου 38 άτομα πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια - κυρίως αγόρια ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών.

Σκηνές χάους στο σχολικό συγκρότημα που κατέρρευσε στην Ινδονησία REUTERS/Stringer

Η αστυνομία ανέφερε ότι το κτίριο βρισκόταν υπό μη εξουσιοδοτημένη επέκταση όταν κατέρρευσε. Οι προσπάθειες διάσωσης χρειάστηκε να ανασταλούν προσωρινά σήμερα, καθώς το τσιμέντο που κατέρρευσε σείστηκε ξαφνικά, υποδεικνύοντας ότι μια άλλη κατάρρευση θα μπορούσε να είναι επικείμενη.

Οι άνθρωποι έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους, μερικοί ούρλιαζαν, καθώς οι διασώστες προέτρεπαν όλους όσοι βρίσκονταν στην περιοχή να αποφύγουν το κτήριο, ανάμεσά τους και δώδεκα ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο σημείο.

Σε έναν πίνακα ανακοινώσεων που είχε στηθεί στο συγκρότημα του οικοτροφείου αναγράφονταν όλοι οι αγνοούμενοι μαθητές. Μια μητέρα, βλέποντας το όνομα του παιδιού της, φώναξε υστερικά: "Θεέ μου... ο γιος μου είναι ακόμα θαμμένος, Θεέ μου παρακαλώ βοηθήστε!"

"Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ βρείτε το παιδί μου αμέσως", φώναξε ένας πατέρας, κρατώντας το χέρι ενός από τα μέλη της ομάδας διάσωσης. Ο επικεφαλής της έρευνας και διάσωσης, Νανάνγκ Σίγκιτ, δήλωσε: «Δίνουμε οξυγόνο και νερό σε όσους παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια και τους κρατάμε ζωντανούς, ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να τους βγάλουμε έξω».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ζιλ Άμπραχαμ Άμπαστ, δήλωσε ότι οι μαθητές συμμετείχαν στις απογευματινές προσευχές στο κτήριο. «Τα θεμέλια του παλιού κτιρίου προφανώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν δύο ορόφους από σκυρόδεμα και κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης», είπε. Οι μαθήτριες προσεύχονταν σε άλλο μέρος του κτιρίου και κατάφεραν να διαφύγουν, ανέφεραν οι επιζώντες.

