Νόμισμα με προφίλ Τραμπ σκέφτεται να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση - Εικόνες

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την Παρασκευή ένα «προσχέδιο» ενός αναμνηστικού νομίσματος αξίας 1 δολαρίου, το οποίο σχεδιάζει να κόψει το επόμενο έτος.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κόψει αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα. Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Το «προσχέδιο» για το αναμνηστικό νόμισμα. Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ

Με αυτά τα λόγια είχε αντιδράσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Το υπουργείο Οικονομικών, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Το «προσχέδιο» του νομίσματος που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ

Ο αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, Μπράντον Μπιτς, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κέρμα αυτό όταν θα τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

BREAKING: The White House announces that the US Treasury will be producing $1 coins with President Trump's face. pic.twitter.com/FjqGedfSNW — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 3, 2025

Στις 4 Ιουλίου 2026 η χώρα θα γιορτάσει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της, το 1776.

