Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

Νικητές του Νόμπελ Φυσικής του 2025 είναι ο John Clarke, ο Michel H. Devoret και ο John M. Martinis

Newsbomb

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νικητές του Νόμπελ Φυσικής 2025 είναι ο John Clarke, ο Michel H. Devoret και ο John M. Martinis «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Φυσικής διεξήγαγαν πειράματα με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο απέδειξαν τόσο την κβαντομηχανική σήραγγα όσο και τα κβαντοποιημένα επίπεδα ενέργειας σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να κρατηθεί στο χέρι.

Η κβαντομηχανική επιτρέπει σε ένα σωματίδιο να κινείται ευθεία μέσα από ένα φράγμα, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που ονομάζεται «σήραγγα». Μόλις εμπλακούν μεγάλοι αριθμοί σωματιδίων, τα κβαντομηχανικά φαινόμενα συνήθως γίνονται ασήμαντα. Τα πειράματα των βραβευθέντων απέδειξαν ότι οι κβαντομηχανικές ιδιότητες μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες σε μακροσκοπική κλίμακα.

Τα τρανζίστορ στα μικροτσίπ των υπολογιστών είναι ένα παράδειγμα της καθιερωμένης κβαντικής τεχνολογίας που μας περιβάλλει. Το Νόμπελ Φυσικής 2025 έχει προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κβαντικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, της κβαντικής πληροφορικής και των κβαντικών αισθητήρων.

Το 1984 και το 1985, οι John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis διεξήγαγαν μια σειρά πειραμάτων με ένα υπεραγώγιμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Στο κύκλωμα, τα υπεραγωγικά εξαρτήματα χωρίζονταν από ένα λεπτό στρώμα μη αγώγιμου υλικού, μια διάταξη γνωστή ως «σύνδεσμος Josephson». Με τη βελτίωση και τη μέτρηση όλων των διαφόρων ιδιοτήτων του κυκλώματός τους, κατάφεραν να ελέγξουν και να διερευνήσουν τα φαινόμενα που προέκυψαν όταν διέρχονταν ρεύμα από αυτό. Μαζί, τα φορτισμένα σωματίδια που κινούνταν μέσω του υπεραγωγού αποτελούσαν ένα σύστημα που συμπεριφερόταν σαν να ήταν ένα μόνο σωματίδιο που γέμιζε ολόκληρο το κύκλωμα.

Αυτό το μακροσκοπικό σύστημα που μοιάζει με σωματίδιο βρίσκεται αρχικά σε μια κατάσταση στην οποία το ρεύμα ρέει, χωρίς τάση. Το σύστημα είναι παγιδευμένο σε αυτή την κατάσταση, σαν να βρίσκεται πίσω από ένα φράγμα που δεν μπορεί να διασχίσει. Στο πείραμα, το σύστημα δείχνει τον κβαντικό του χαρακτήρα καταφέρνοντας να ξεφύγει από την κατάσταση μηδενικής τάσης μέσω της σήραγγας. Η αλλαγή της κατάστασης του συστήματος ανιχνεύεται μέσω της εμφάνισης τάσης.

Οι νικητές μπόρεσαν επίσης να αποδείξουν ότι το σύστημα συμπεριφέρεται με τον τρόπο που προβλέπει η κβαντομηχανική – είναι κβαντοποιημένο, που σημαίνει ότι απορροφά ή εκπέμπει μόνο συγκεκριμένες ποσότητες ενέργειας.

«Είναι υπέροχο να μπορούμε να γιορτάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η κβαντομηχανική, που έχει μια ιστορία ενός αιώνα, συνεχίζει να μας προσφέρει νέες εκπλήξεις. Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς η κβαντομηχανική αποτελεί τη βάση όλης της ψηφιακής τεχνολογίας», λέει ο Olle Eriksson, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες: Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας για τον όρο που αναφέρεται στο My School για την δολοφονία γυναικών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρέσκο κρέας, σοκολάτες και ροφήματα από... χρυσό - Ποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έγιναν ακριβότερα

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – Συνελήφθησαν ο «εγκέφαλος» και άλλα 5 άτομα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φαραντούρη σε Φον ντερ Λάιεν: «Οδηγείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη αντίδραση Μόσχας για τους Tomahawk: «Σοβαρή κλιμάκωση» - «Οι πύραυλοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Κατέληξε η 77χρονη τραυματίας από το τροχαίο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: 800 ευρώ χρειάζεται μια οικογένεια για να ζεσταθεί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος ο επιδειξίας που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό – Συνελήφθη μετά από κλοπή σε πρατήριο

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Νέο είδος δηλητηριώδους βατράχου εντοπίστηκε στον Αμαζόνιο

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ