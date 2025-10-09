Γάζα: Λύση εντός της εβδομάδας «βλέπει» ο Μερτς - Μηνύματα ελπίδας μετά την επίτευξη συμφωνίας

Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, την 9η Οκτωβρίου 2025.

Μηνύματα ελπίδας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την μελλοντική ειρηνική συνύπαρξη Παλαιστίνιων και Ισραηλινών στέλνουν ηγέτες ανά τον κόσμο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα, δύο χρόνια μετά την έναρξη της σύρραξης.

«Καλή ευκαρία» για λύση

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την 9η Οκτωβρίου 2025 στο Βερολίνο. REUTERS/Fabrizio Bensch

Υπέρ της συμφωνίας η Ρωσία

Η Ρωσία τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για τη διευθέτηση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μεταφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ελπίδα για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς «χαιρέτισε την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας» και «εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες αυτές να είναι το πρελούδιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης … που θα οδηγήσει στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στη εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Σαουδική Αραβία: Συνολική και δίκαιη ειρήνη

Το Ριάντ χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την επόμενη ημέρα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Κίνα: «Μόνιμη» κατάπαυση του πυρός

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

