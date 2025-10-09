Χατζηδάκης: Το ταχύτερο δυνατόν η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

Ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων από τους αγρότες - Καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις μετά τον Ιούνιο

Χατζηδάκης: Το ταχύτερο δυνατόν η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

Το ταχύτερο δυνατόν θα γίνει η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως οι αιτήσεις των αγροτών συνεχίζονται ακόμη.

«Αυτήν την ώρα που μιλάμε, βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ και επίσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά θα υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες που έχουν τις ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι την Παρασκευή καταβλήθηκε η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ παριστάνουν τους εισαγγελείς

Αναφορικά με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες, τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζονται ως «άσπιλα και αμόλυντα». «Παριστάνουν τους εισαγγελείς, ενώ ακολούθησαν παρόμοιες πρακτικές και καταφεύγουν σε ακραίες και αστήρικτες εν πολλοίς τοποθετήσεις».

Σε σχέση με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Χατζηδάκης αφού επανέλαβε ότι «το ζήτημα αφορά την αριστερά και όχι τον δικό μας χώρο», τόνισε: «Η κυβέρνηση έκανε μεγάλα βήματα μπροστά, στην οικονομία, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει λάθη, αλλά δε νομίζω ότι οι πολίτες επιβραβεύουν την αντιπολίτευση με θεαματικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει την όποια διαμαρτυρία γιατί είναι δημαγωγική, ακραία και υπερβολική. Τα βρίσκει όλα λάθος και το μόνο που προτείνει για την επίλυση των προβλημάτων είναι τα λεφτόδεντρα. Και ο κ. Τσίπρας δεν διαφεύγει από αυτόν τον κανόνα».

Σε ερώτηση για την απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι με τις κινήσεις που έγιναν και συνεχίζονται «είμαστε αισιόδοξοι ότι το πράγμα θα εξελιχθεί θετικά για τη χώρα μας, όπως έχει σημειώσει και ο αρμόδιος υπουργός». «Βρισκόμαστε», υπενθύμισε, «στην κορυφή από πλευράς απορρόφησης των κονδυλίων, μεταξύ έκτης και όγδοης θέσης». Σημείωσε δε ότι πάντοτε η προσπάθεια είναι οπισθοβαρής, δηλαδή τα περισσότερα ορόσημα εκπληρώνονται στο τέλος της διαδρομής. Όπως επίσης και ότι σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται το λεγόμενο overbooking, δηλαδή αν κάποια έργα δεν προχωρούν ικανοποιητικά, υπάρχουν στον κατάλογο άλλα που μπορούν να τα αντικαταστήσουν.

Τέλος, για τις εξελίξεις στη Γάζα ανέφερε: «Μακάρι να γίνει ένα βήμα μπροστά και να ανοίξει ένα κεφάλαιο ειρήνης σε αυτήν την τόσο βασανισμένη περιοχή όπου έχει χυθεί αίμα αθώων ανθρώπων. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί η περιοχή είναι εύφλεκτη όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια αλλά τις τελευταίες δεκαετίες».

