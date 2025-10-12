Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων» - Η φυλακή με τους «διάσημους» κρατούμενους και το γυάλινο κελί

Η εν λόγω φυλακή επανήλθε στο προσκήνιο, μετά τη δολοφονία του παιδόφιλου Ίαν Γουάτκινς, από συγκρατούμενό του - Μία από τις πιο επικίνδυνες στη Βρετανία, με διασημότερο κρατούμενο τον «Χάνιμπαλ τον Κανίβαλο» που ενέπνευσε τη «Σιωπή των Αμνών»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων» - Η φυλακή με τους «διάσημους» κρατούμενους και το γυάλινο κελί
Η διαβόητη φυλακή όπου μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο παιδεραστής ρόκερ Ίαν Γουάτκινς είναι γνωστή ως μία από τις πιο επικίνδυνες στη Βρετανία.

Το HMP Wakefield στο Γιορκσάιρ έλαβε το παρατσούκλι «Έπαυλη Τεράτων » λόγω του επικίνδυνου προφίλ των κρατουμένων που στεγάζονταν μέσα, συμπεριλαμβανομένης μιας πληθώρας βιαστών και δολοφόνων.

53

Ο μαζικός δολοφόνος Χάρολντ Σίπμαν, ο πιο παραγωγικός βιαστής της Βρετανίας Ρέινχαρντ Σινάγκα και ο τέσσερις φορές δολοφόνος Ρόμπερτ Μόντσλεϊ , γνωστός ως ο Χάνιμπαλ ο κανίβαλος, πέρασαν όλοι χρόνο στη φυλακή.

Το HMP Wakefield φιλοξενεί 750 από τους πιο βίαιους εγκληματίες της χώρας - κυρίως σεξουαλικούς παραβάτες και κατά συρροή δολοφόνους.

Αρχικά κατασκευάστηκε ως σωφρονιστικό ίδρυμα το 1594 και πολλά από τα υπάρχοντα κτίρια χρονολογούνται από τη βικτωριανή εποχή.

Το 2001, προστέθηκε στον χώρο μια εξαιρετικά ασφαλής μονάδα - η πρώτη του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο - ειδικά σχεδιασμένη για να φυλακίζει μερικούς από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες της Βρετανίας. Ορισμένα «υπόγεια» κελιά φέρεται να μην έχουν φυσικό φως, και μια πτέρυγα - η πτέρυγα F - αναφέρεται ως «κέντρο τιμωρίας» για τους αντιδραστικούς κρατούμενους.

Ένα ντοκιμαντέρ του Channel 5, με τίτλο HMP Wakefield: Evil Behind Bars, αποκάλυψε πώς οι σεξουαλικοί παραβάτες θεωρούνταν η «κατώτερη μορφή ζωής» στη φυλακή. Δεν κρατούνται χωριστά στο Wakefield, και ένας συντελεστής του προγράμματος περιέγραψε τους κρατούμενους ως τα «κατακάθια της κοινωνίας».

Ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες που κρατούνται εκεί είναι ο Ρόμπερτ Μόντσλεϊ, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος από την ηλικία των 21 ετών, αφού σκότωσε τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζον Φάρελ, 30 ετών, το 1974. Δολοφήνησε άλλους τρεις άνδρες ενώ ήταν φυλακισμένος, και το 2023, πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες ημέρες που πέρασε κανείς σε απομόνωση.

Θεωρείται τόσο επικίνδυνος που δεν του επιτρέπεται πλέον να συναναστρέφεται με άλλους κρατούμενους ή ακόμα και δεσμοφύλακες, και περνάει τον περισσότερο χρόνο του απομονωμένος σε ένα ειδικά κατασκευασμένο γυάλινο κελί που λέγεται ότι είναι 4,5 επί 5,5 μέτρα. Το κελί έχει μεγάλα αλεξίσφαιρα παράθυρα και ένα τραπέζι και μια καρέκλα φτιαγμένα από συμπιεσμένο χαρτόνι.

Η τουαλέτα και ο νιπτήρας είναι επίσης στερεωμένα στο πάτωμα. Μια ατσάλινη πόρτα ανοίγει σε ένα μικρό κλουβί μέσα στο κελί, περιτριγυρισμένο από παχύ πλεξιγκλάς, με μια μικρή σχισμή στο κάτω μέρος από την οποία του περνάει φαγητό.

Η μονάδα δύο κελιών στη φυλακή Γουέικφιλντ έχει μια ανατριχιαστική ομοιότητα με αυτή που παρουσιάζεται στην ταινία «Η Σιωπή των Αμνών» - και χτίστηκε επτά χρόνια πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Ο Ινδονήσιος Ρέινχαρντ Σινάγκα , που θεωρείται ο πιο παραγωγικός βιαστής της Βρετανίας, βρίσκεται επίσης μέσα.

Παρέσυρε τα θύματά του στο διαμέρισμά του στο Μάντσεστερ, όπου τα νάρκωνε και τα βίαζε πριν καυχηθεί για τις σεξουαλικές του κατακτήσεις στο WhatsApp .

Ο διδακτορικός φοιτητής καταδικάστηκε το 2020 σε φυλάκιση τουλάχιστον 30 ετών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος έως και 200 ​​ανδρών, η οποία αργότερα αυξήθηκε στα 40 χρόνια.

Ο Τζέρεμι Μπάμπερ, ο οποίος σφαγίασε τρεις γενιές της οικογένειάς του το 1985, έχει επίσης καταφύγει στο Δυτικό Γιορκσάιρ .

Ο δολοφόνος του Σόχαμ, Ίαν Χάντλεϊ, ο αρχηγός της σπείρας παιδεραστών, Σίντνεϊ Κουκ, και ο δολοφόνος της Μίλι Ντάουλερ, Λέβι Μπέλφιλντ, εξέτισαν επίσης ποινή εκεί.

Κάθε πτέρυγα της φυλακής μπορεί να φιλοξενήσει 160 κρατούμενους με κελιά που περιέχουν σκληρά σιδερένια κρεβάτια.

Η φυλακή είναι επίσης το μέρος όπου ο μαζικός δολοφόνος Χάρολντ Σίπμαν πέρασε τις τελευταίες μέρες του.

Ο πρώην γενικός ιατρός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2000 για τη δολοφονία 15 ασθενών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του σε διάστημα τριών δεκαετιών μέσω θανατηφόρων ιατρικών δόσεων ή συνταγογράφησης ασυνήθιστων ποσοτήτων φαρμάκων .

Αυτοκτόνησε το 2004 σε ηλικία 57 ετών - μπορεί να σκότωσε έως και 250 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της δολοφονικής του πορείας.

Μέσα στα εγκλήματα του Ίαν Γουάτκινς

ΙΑΝ

Ο Ουαλός ρόκερ Γουάτκινς φυλακίστηκε μετά από μια συγκλονιστική δίκη για αδικήματα όπως η απόπειρα βιασμού ενός μωρού.

Ο Γουάτκινς, του οποίου το συγκρότημα πούλησε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια άλμπουμ, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να κάνει σεξουαλικές πράξεις με ένα μωρό την επόμενη μέρα από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ των Lostprophets, Weapons.

Στο Δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τις αηδιαστικές επιθέσεις επειδή ήταν «χρήστης» κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης εκείνη την εποχή.

Οι δύο συγκατηγορούμενές του – οπαδοί που ήταν μητέρες θυμάτων – φυλακίστηκαν για 14 και 17 χρόνια η καθεμία.

Το 2014, του αρνήθηκαν το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της ποινής που του επιβλήθηκε 35 χρόνια κάθειρξης.

Το 2019, ο Watkins καταδικάστηκε για κατοχή απαγορευμένου κινητού τηλεφώνου στη φυλακή – και του προστέθηκαν άλλοι 10 μήνες φυλάκισης.

Χρησιμοποίησε τη συσκευή για να επικοινωνήσει με δεκάδες γυναίκες θαυμάστριές του από το κελί του.

Το τηλέφωνο βρέθηκε κρυμμένο πάνω του, αφού μια πρώην κοπέλα ενημέρωσε τους φύλακες.

