Χάος στις πτήσεις στο Λος Άντζελες: Κλειστό το αεροδρόμιο LAX λόγω τεχνικών προβλημάτων

«Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις αναγκάστηκε να επιβάλλει το αεροδρόμιο LAX του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυσύχναστα του πλανήτη, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων την Κυριακή (12/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες παρέμεινε κλειστό λόγω βλάβης στον εξοπλισμό.

To LAX αποτέλεσε το 11ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του πλανήτη το 2024, εξυπηρετώντας πάνω από 76 εκατομμύρια επιβάτες.

Διαβάστε επίσης