Λος Άντζελες: 27χρονο μοντέλο έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων παριστάνοντας ότι ήταν σύντροφός τους

Η 27χρονη γνώριζε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες σε διαδικτυακούς ιστότοπους γνωριμιών, και τους υποσχόταν ότι θα γίνει φίλη ή σύντροφός τους για να αποκτήσει πρόσβαση στα σπίτια τους

Λος Άντζελες: 27χρονο μοντέλο έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων παριστάνοντας ότι ήταν σύντροφός τους
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές του Λος Άντζελες για τη σύλληψη ενός πρώην μοντέλου, της Adva Lavie, η οποία κατηγορείται για μια σειρά διαρρήξεων σε σπίτια ηλικιωμένων στο Μαλιμπού, προσποιούμενη ότι ήταν φίλη ή σύντροφός τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 27χρονη, επίσης γνωστή ως Mia Ventura, Shoshana ή Shana, γνώριζε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες σε διαδικτυακούς ιστότοπους γνωριμιών, και τους υποσχόταν ότι θα γίνει φίλη ή σύντροφός τους για να αποκτήσει πρόσβαση στα σπίτια τους.

«Η ύποπτη έχει εμπλακεί σε μια σειρά διαρρήξεων σε κατοικίες σε ολόκληρη την κομητεία του Λος Άντζελες, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες, προσποιούμενη ότι είναι φίλη ή σύντροφος τους σε πλατφόρμες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε το γραφείο του σερίφη του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι «η Lavie οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό Mercedes-Benz sedan».

Σε σελίδα με το όνομα «21st Century Penthouse», η 27χρονη παρουσιάζεται με το όνομα Mia Ventura, ενώ αναφέρεται ότι η ίδια ήταν κάποτε ήταν αεροσυνοδός σε μια διεθνή αεροπορική εταιρεία. «Η χαρισματική γλυκιά κοπέλα δεν ζει πλέον στον αέρα, αλλά εξακολουθεί να αγαπά τα ταξίδια».

Οι Αρχές αναζητούν και άλλα θύματα στην περιοχή, ενώ παροτρύνουν το κοινό να επικοινωνήσουν μαζί τους εάν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

