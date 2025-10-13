Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων στον IDF
«Η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία», σημειώνουν οι ισραηλινές δυνάμεις
Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε απόψε (13/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε άλλες δύο σορούς νεκρών ομήρων από τη Χαμάς.
Νωρίτερα, η ένοπλη οργάνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης είχε αναφέρει ότι θα απελευθέρωνε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, με τις δύο πρώτες να έχουν ήδη παραδοθεί πριν από μερικές ώρες.
Πρόκειται για τους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Ντανιέλ Περές και Μπέβιν Τζόσι.
Σε νεότερη ενημέρωση, ο IDF ανακοίνωσε ότι οι δύο σοροί βρίσκονται τώρα καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις εντός της Γάζας.
«Η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων», προστίθεται στην επίσημη ενημέρωση.
