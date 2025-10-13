Στους δρόμους της Γάζας μαχητές της Χαμάς - Προσωρινή άδεια από Τραμπ για να αστυνομεύουν

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα και το έχουν δηλώσει ανοιχτά, και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με αναφορές ότι η Χαμάς μάχεται εγκληματικές συμμορίες και καθιερώνεται ως αστυνομική δύναμη

Στους δρόμους της Γάζας μαχητές της Χαμάς - Προσωρινή άδεια από Τραμπ για να αστυνομεύουν

Φωτ. Αρχείου - Ένοπλοι φρουρούν την κηδεία του Μαρουάν Ισσά, αναπληρωτή στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

REUTERS/Ramadan Abed
Η Χαμάς έχει σταδιακά στείλει τους μαχητές της πίσω στους δρόμους της Γάζας από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποδείξει ότι η Χαμάς έχει λάβει προσωρινή άδεια να αστυνομεύει τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα και το έχουν δηλώσει ανοιχτά, και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με αναφορές ότι η Χαμάς μάχεται εγκληματικές συμμορίες και καθιερώνεται ως αστυνομική δύναμη.

Μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ο Ismail al-Thawabta, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της διοίκησης της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ότι η οργάνωση δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν κενά ασφαλείας και θα διατηρήσει τη δημόσια ασφάλεια και θα προστατέψει τις περιουσίες.

Η Χαμάς έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το οπλοστάσιό της, δηλώνοντας ότι θα είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, αναφέρει το Al Jazeera.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία σε μια αποστρατιωτικοποιημένη Γάζα, η οποία θα διοικείται από μια παλαιστινιακή επιτροπή υπό διεθνή εποπτεία. Προβλέπει την αποστολή μιας διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης που θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters την Δευτέρα (13/10), το οποίο επικαλείται παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας, οι δυνάμεις της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη μιας «συμμορίας» στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ασφαλείας που ξεκίνησε μετά την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Έξι μέλη της οργάνωσης σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, προσθέτει η πηγή.

*Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera

