Ιαπωνία - Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή παράδοσης και έπαιρνε δωρεάν φαγητό για δύο χρόνια

Ένας άνδρας που εργάζεται για μια εφαρμογή online παράδοσης τροφίμων μεταφέρει μια παραγγελία για να την παραδώσει σε πελάτες - Κίνα

Ίσως από τις πιο ευρηματικές απάτες ήταν αυτή που σκέφτηκε ένας 38χρονος στην Ιαπωνία, ο οποίος επί δύο χρόνια κατάφερε να τρώει δωρεάν προσποιούμενος ότι οι on line παραγγελίες του δεν έφτασαν ποτέ.

Ο Takuya Higashimoto έκανε τις παραγγελίες τους μέσα από μια μεγάλη εφαρμογή παράδοσης 1.095 φορές, και δεν πλήρωσε μία, με το κέρδος (αρχικά τουλάχιστον) για εκείνον και τη ζημιά για την εταιρία στις 24.000 δολάρια ΗΠΑ.

Το κόλπο του ήταν απλό σύμφωνα με την αστυνομία στη Ναγκόγια: Επέλεγη ανέπαφη παράδοση και, στη συνέχεια, έστελνε μήνυμα στην πλατφόρμα ισχυριζόμενος ότι το φαγητό του δεν εμφανίστηκε ποτέ — και κατά συνέπεια έπαιρνε τα χρήματά του πίσω.

Επειδή όμως όλα τα καλά έχουν κι ένα τέλος, αυτό ήρθε τον περασμένο Ιούλιο όταν δημιούργησε έναν ακόμη ψεύτικο λογαριασμό στην εφαρμογή παραγγέλνοντας φαγητό αξίας 105 δολαρίων, σε μία επίσης ψεύτικη διεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι έλαβε το φαγητό, έστειλε μήνυμα στην υποστήριξη για να πει ότι δεν είχε φτάσει — και πήρε επιστροφή χρημάτων την ίδια μέρα.

Η καλοστημένη απάτη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, με τον 38χρονο να δημιουργεί 124 ψεύτικους λογαριασμούς καταχωρημένους με ψεύτικα ονόματα και προπληρωμένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Κάθε φορά, ακύρωνε τον λογαριασμό μετά από λίγες μέρες - ένα μοτίβο που τον καθιστούσε σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.

Όταν τελικά συνελήφθη, ο Higashimoto ομολόγησε, σύμφωνα με τη South Morning China Post, «Στην αρχή, απλώς δοκίμασα αυτό το κόλπο. Δεν μπορούσα να σταματήσω αφού καρπώθηκα τους καρπούς της απάτης μου».

Η εφαρμογή παράδοσης που υπέστη τη ζημιά έχει υποσχεθεί έκτοτε να ενισχύσει τους ελέγχους ταυτότητας και να κυκλοφορήσει ειδοποιήσεις για ύποπτα μοτίβα επιστροφής χρημάτων.

