Η απάτη σε όλο της το... μεγαλείο: Το κόλπο που κόστισε 70.000 ευρώ σε ανυποψίαστο πολίτη

«Είναι απάτη σε όλο του το μεγαλείο».Έτσι περιγράφει την περιπέτεια που βίωσε ο Παναγιώτης Σταυρακέλλης, η οποία του στοίχισε συνολικά το ποσό των 70.000 ευρώ.

Η επένδυση που υποτίθεται ότι έκανε σε εταιρεία ενέργειας αποδείχτηκε μία καλοστημένη απάτη.

«Προσπαθούν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη σου και πάνω εκεί παίζουν με τα συναισθήματα των ανθρώπων», ανέφερε το θύμα απάτης στο ρεπορτάζ του Mega.

Το σχέδιο μεθοδικό: «Με κάλεσαν μέσω viber φυσικά και μου αρχίσανε τη διαδικασία για να γίνω πελάτης τους».

Τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται όταν ο κ. Σταυρακέλλης ζήτησε να αποδεσμευτεί ένα ποσό και να μείνουν μόνο τα κέρδη.

«Μου ζήτησε έναν φόρο 23% για να αποδεσμευτούν τα χρήματα. Δανείζομαι 7.500 ευρώ. Τότε συνολικά (είχα βάλει) 41.000 ευρώ. Έχασα συνολικά 48.500 ευρώ».

Η περιπέτεια του κ. Σταυρακέλλη όμως δεν τελείωσε εδώ. «Με πλησίασαν κάποιες εταιρείες. Υποτίθεται ότι εντόπισαν τα χρήματά μου», δήλωσε. «Σταμάτησαν να μου απαντάνε. Επανήλθαν σε κάποια φάση και μου ζήτησαν και άλλα λεφτά».

Η εμφάνιση ενός υποτιθέμενου δικηγόρου ανέβασε το συνολικό κόστος της απάτης στα 70.000 ευρώ. «Εμφανίστηκε ένας δικηγόρος, έδινα από εδώ και από εκεί».

«Υπάρχουν πάρα πολλοί σαν κι εμένα. Μου το διαβεβαίωσε και η τράπεζα και η ΓΑΔΑ», ανέφερε ο κ. Σταυρακέλλης

Ο Παναγιώτης Σταυρακέλλης έχει καταθέσει μηνύσεις ώστε να βρει το δίκιο του μέσο της νομικής οδού.