Reuters: Ο Τραμπ στοχεύει στο εμπόριο μαγειρικού λαδιού της Κίνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει ορισμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, επισημαίνοντας το μαγειρικό έλαιο, κάτι το οποίο, σύμφωνα με εμπόρους και αναλυτές, θα έχει μικρή επίδραση, καθώς οι αποστολές από την Κίνα είχαν ήδη μειωθεί κατακόρυφα κατά το παρελθόν έτος.

«Πιστεύω ότι η σκόπιμη μη αγορά της σόγιας μας από την Κίνα, η οποία προκαλεί δυσκολίες στους παραγωγούς σόγιας μας, αποτελεί οικονομικά εχθρική πράξη. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διακόψουμε τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα που αφορούν το μαγειρικό λάδι και άλλα εμπορικά προϊόντα, ως αντίποινα», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Σπάνιες γαίες

Η αμερικανική κυβέρνηση επέμεινε σήμερα ότι οι περιορισμοί τους οποίους επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών θα έχουν αρνητικές συνέπειες για όλον τον κόσμο και όχι μόνο για τις ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Μην γελιέστε, εδώ έχουμε την Κίνα εναντίον όλου του υπόλοιπου κόσμου» είπε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Δεν θα αφήσουμε μια ομάδα γραφειοκρατών στο Πεκίνο να επιχειρήσουν να ελέγξουν την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής», πρόσθεσε.

«Για να είμαστε σαφείς, αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ (…) είναι ένας ελιγμός οικονομικού εξαναγκασμού για όλες τις χώρες του κόσμου», είπε από την πλευρά του ο ειδικός εκπρόσωπος για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «δεν θα δεχτούν τους περιορισμούς», σημείωσε.

«Οι σύμμαχοί μας θα έπρεπε να καταλάβουν ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού», τόνισε ο Μπέσεντ.

Η Κίνα εφαρμόζει από τον Απρίλιο ένα σύστημα ειδικής αδειοδότησης για ορισμένες εξαγωγές σπάνιων γαιών, κάτι που προκαλεί προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει και άλλους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί οργισμένος ότι θα επιβάλει νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και θα ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μπέσεντ είπε ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και υποστήριξε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να συναντήσει τον Σι αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα. Αξιωματούχοι των δύο χωρών είναι σε επαφή καθημερινά για να οργανώσουν τη συνάντηση και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, χάρη στην εμπιστοσύνη που δείχνουν μεταξύ τους ο Τραμπ και ο Σι η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των χωρών τους δεν έχει κλιμακωθεί περαιτέρω.

Δασμοί στην Κίνα για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Μπέσεντ είπε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα εφόσον συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, σημειώνοντας όμως ότι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

«Η αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα είναι αυτή που τροφοδοτεί τις ρωσικές πολεμικές μηχανές. Η Κίνα αγοράζει το 60% της ρωσικής ενέργειας και το 90% της ιρανικής ενέργειας», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του Αμερικανού υπουργού είπε ότι οι ΗΠΑ θα κοινοποιήσουν φωτογραφίες που τους έδωσε η ουκρανική κυβέρνηση, όπου φαίνονται κινεζικά εξαρτήματα στα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία

Με πληροφορίες από Reuters

