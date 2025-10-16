Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εκφωνεί την ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής για την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων στη Ρώμη, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ καταδίκασε τη χρήση των τροφίμων ως όπλου σε πολεμικές συγκρούσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση δράση υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

«Από το σκηνικό των πολεμικών συρράξεων προκύπτει και πάλι η χρήση των τροφίμων ως πολεμικού όπλου», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ' κατά την σημερινή ομιλία του στον οργανισμό του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και την γεωργία, τον FAO, με έδρα την Ρώμη.

Δείτε απόσπασμα της ομιλίας του πάπα Λέων ΙΔ’:

Concluding his address in English to United Nations’ Food and Agriculture Organization, Pope Leo XIV powerfully says:



“I want to bring to the attention of this international forum the multitudes who lack access to drinking water, food, essential medical care, decent housing,… pic.twitter.com/KqUwmVfPuw — Catholic Sat (@CatholicSat) October 16, 2025

«Δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο η συναίνεση όλων των κρατών ότι η ηθελημένη πρόκληση πείνας αποτελεί αδίκημα. Το ίδιο ισχύει και για την απαγόρευση πρόσβασης στα τρόφιμα σε βάρος κοινοτήτων ανθρώπων ή και ολόκληρων λαών», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «το διεθνές δίκαιο απαγορεύει -χωρίς καμία εξαίρεση- να πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά αμάχων και αγαθών βασικής σημασίας για την ζωή των πολιτών».

«Μας προκαλεί πόνο το ότι είμαστε συνεχώς μάρτυρες της χρήσης αυτής της βάναυσης στρατηγικής, η οποία καταδικάζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην πείνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, το σκάνδαλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν αρκεί να αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη. Πρέπει να εγγυηθούμε την επισιτιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους και μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη», ολοκλήρωσε ο πάπας Λέων.

