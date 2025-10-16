Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

«Δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο η συναίνεση όλων των κρατών ότι η ηθελημένη πρόκληση πείνας αποτελεί αδίκημα», τόνισε σε ομιλία του ο πάπας Λέων

Newsbomb

Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εκφωνεί την ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής για την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων στη Ρώμη, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ καταδίκασε τη χρήση των τροφίμων ως όπλου σε πολεμικές συγκρούσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση δράση υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

«Από το σκηνικό των πολεμικών συρράξεων προκύπτει και πάλι η χρήση των τροφίμων ως πολεμικού όπλου», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ' κατά την σημερινή ομιλία του στον οργανισμό του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και την γεωργία, τον FAO, με έδρα την Ρώμη.

Δείτε απόσπασμα της ομιλίας του πάπα Λέων ΙΔ’:

«Δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο η συναίνεση όλων των κρατών ότι η ηθελημένη πρόκληση πείνας αποτελεί αδίκημα. Το ίδιο ισχύει και για την απαγόρευση πρόσβασης στα τρόφιμα σε βάρος κοινοτήτων ανθρώπων ή και ολόκληρων λαών», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «το διεθνές δίκαιο απαγορεύει -χωρίς καμία εξαίρεση- να πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά αμάχων και αγαθών βασικής σημασίας για την ζωή των πολιτών».

«Μας προκαλεί πόνο το ότι είμαστε συνεχώς μάρτυρες της χρήσης αυτής της βάναυσης στρατηγικής, η οποία καταδικάζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην πείνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, το σκάνδαλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν αρκεί να αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη. Πρέπει να εγγυηθούμε την επισιτιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους και μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη», ολοκλήρωσε ο πάπας Λέων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Λάρισας: Νέο ιατρικό λάθος σε καρκινοπαθή

15:35LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ - 37 κατηγορούμενοι

15:30LIFESTYLE

Εξομολόγηση ψυχής από την Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Ορκωμοσία πρωτοετών δοκίμων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Εικόνες και βίντεο

15:00WHAT THE FACT

Επτά σοβαροί λόγοι για να ανοίγετε τα παράθυρά σας κάθε μέρα ακόμη και όταν έξω έχει παγωνιά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Το επιχείρημα της Κρίσης»: Η μαθηματική εξίσωση που προβλέπει το τέλος της ανθρωπότητας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η σκιά του Σινουάρ πάνω από τη Χαμάς έναν χρόνο μετά - Νέα φωτογραφία από την «τυχαία απώλειά» του

14:50ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Προτείνει τα 16 ως κατώτατη ηλικία για την πρόσβαση σε social media και εργαλεία AI

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ευχάριστα για Λουτσέσκου - Έτοιμοι Πέλκας, Τσάλοφ, το παλεύει ο Ζίβκοβιτς

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρούντι Γιάνγκμπλαντ: Συνελήφθη στο Τέξας για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του, έναν χρόνο μετά την φυλάκιση του στην Κυψέλη

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ