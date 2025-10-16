H «Αψίδα του Τραμπ»: Το σχέδιο για το νέο μνημείο στην Ουάσιγκτον και η σύνδεση με την Αθήνα

ψΟ πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται σε δείπνο για τους δωρητές που συνέβαλαν στην κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

O Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε και επισήμως πλέον τα σχέδιά του για ένα νέο, εντυπωσιακό οικοδόμημα στην καρδιά της Ουάσιγκτον, το οποίο ήδη αποκαλείται στους δημοσιογραφικούς κύκλους των ΗΠΑ ως «Arc de Trump». Μια σαφέστατα άμεση αναφορά στη γαλλική «Αψίδα του Θριάμβου». Σύμφωνα με το σχέδιο, η μνημειακή αψίδα θα ανεγερθεί απέναντι από το μνημείο Λίνκολν, προς τιμήν της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας το 2026.

Μιλώντας σε δείπνο στο οποίο συμμετείχαν δωρητές στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος παρουσίασε μακέτες και καλλιτεχνικά σχέδια του έργου, δείχνοντας εκδοχές σε διαφορετικά μεγέθη. «Έχουμε μικρή, μεσαία και μεγάλη. Προσωπικά νομίζω ότι η μεγάλη δείχνει μακράν η καλύτερη», σχολίασε αστειευόμενος ο Τραμπ, κρατώντας τις μακέτες στο χέρι του.

Trump holds model of the Arc de Trump pic.twitter.com/pDNHHNf3mf — Danny Kemp (@dannyctkemp) October 15, 2025

Το μνημείο και η τοποθεσία

Σύμφωνα με τα σχέδια, η αψίδα θα τοποθετηθεί στο κέντρο της κυκλικής πλατείας Memorial Circle, με κατεύθυνση προς τον Λευκό Οίκο, θυμίζοντας έντονα την περίφημη Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Το μνημείο θα δεσπόζει στην απέναντι όχθη του ποταμού Ποτόμακ, δημιουργώντας έναν οπτικό άξονα μεταξύ των δύο σημείων.

Here’s Trump in his element we described this morning: showing off models as Master Builder in Chief



In this case, it’s the Arc de Trump planpic.twitter.com/79nZhtBdNm https://t.co/0RD3eDHnae — Marc Caputo (@MarcACaputo) October 16, 2025

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, λίγο πριν το δείπνο, ο δημοσιογράφος του CBS Έντ Ο’Κιφ ρώτησε τον πρόεδρο ποιον θα τιμά το έργο. «Εμένα. Θα είναι πανέμορφο», απάντησε ο Τραμπ. Όταν ο δημοσιογράφος αστειεύτηκε αποκαλώντας το «Arc de Trump», ο πρόεδρος χαμογέλασε, χωρίς να διαψεύσει το όνομα.

Q: What is this, Mr. President?



Trump: It’s going to be built—an arc. Take a look at the location.



Q: Yeah, no, I know where it is, but who’s it for?



Trump: Me. It’s going to be beautiful.



Reporter: The Arc de Trump? pic.twitter.com/XwXG96sZpl — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 16, 2025

Σχεδιασμός και χρηματοδότηση

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά το κόστος ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, πιθανός αρχιτέκτονας φαίνεται να είναι ο Νικολά Λέο Σαρμποννό της εταιρείας Harrison Design, ο οποίος είχε δημοσιεύσει υδατογραφία του έργου τον Σεπτέμβριο γράφοντας «η Αμερική χρειάζεται μια θριαμβική αψίδα». Ο Τραμπ μοιράστηκε το ίδιο σχέδιο στον λογαριασμό του στο Truth Social λίγες ημέρες αργότερα.

>When asked who the arch was for, Trump pointed to himself.

>“It’s for me.” https://t.co/BumIgsPHRr pic.twitter.com/HOhr3pDgMM — MythoMAGA (@MythoMAGA) October 16, 2025

Το διάταγμα για την κλασσική αρχιτεκτονική στα δημόσια κτίρια και η αρχαία Αθήνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογράψει στο παρελθόν εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια να «αγκαλιάζουν την κλασική αρχιτεκτονική». Η διαταγή απαιτεί την κατασκευή ομοσπονδιακών κτιρίων με τρόπο που «αναβαθμίζει και ομορφαίνει τους δημόσιους χώρους» και «απαιτεί σεβασμό από το ευρύ κοινό».

Το διάταγμα με τίτλο «Κάνοντας την ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική όμορφη ξανά» αναφέρεται και στην Αθήνα, καθώς σημειώνεται σε αυτό μεταξύ άλλων: «Οι Ιδρυτές, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων κοινωνιών πριν από αυτούς, απέδωσαν μεγάλη σημασία στην ομοσπονδιακή δημόσια αρχιτεκτονική. Ήθελαν τα δημόσια κτήρια της Αμερικής να εμπνέουν τον αμερικανικό λαό και να ενθαρρύνουν την πολιτική αρετή. Ο πρόεδρος Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο υπουργός Εξωτερικών Τόμας Τζέφερσον σχεδίασαν συνειδητά τα σημαντικότερα κτήρια στην Ουάσινγκτον, D.C., βασισμένα στην κλασική αρχιτεκτονική της αρχαίας Αθήνας και της Ρώμης. Επιδίωξαν να χρησιμοποιήσουν την κλασική αρχιτεκτονική για να συνδέσουν οπτικά τη σύγχρονη Δημοκρατία μας με τις ρίζες της δημοκρατίας στην κλασική αρχαιότητα, υπενθυμίζοντας στους πολίτες όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και τις ευθύνες τους στη διατήρηση και συνέχιση των θεσμών της».

Ο Justin Shubow, πρόεδρος της National Civic Art Society, η οργάνωση του οποίου βοήθησε τον Λευκό Οίκο με τη σύνταξη του διατάγματος, είχε δηλώσει τον Αύγουστο που μας πέρασε στο CNN ότι είναι «πανευτυχής» από το διάταγμα του προέδρου.

«Ο πρόεδρος πρέπει να επαινεθεί που απαιτεί τα νέα ομοσπονδιακά κτίρια να είναι ευγενή, όμορφα και να θαυμάζονται από το ευρύ κοινό, όπως αναγνωρίζει το εκτελεστικό διάταγμα και όπως υποστηρίζει εδώ και καιρό η οργάνωσή μας», δήλωσε ο Shubow, για να καταλήξει: «Η κλασική δημόσια αρχιτεκτονική είναι διαχρονικά τιμημένη, διαχρονική και ο τρόπος που συνδέεται περισσότερο με τις εθνικές μας αξίες και μια μορφή διακυβέρνησης είναι πολύ απλά, η αρχιτεκτονική της αμερικανικής δημοκρατίας».

