Λίβανος: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πλήγματα του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Οργισμένη αντίδραση από τον Λίβανο με αφορμή τις νέες ισραηλινές επιθέσεις

Newsbomb

Λίβανος: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πλήγματα του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους επτά την Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως στοχοποίησε το κίνημα Χεζμπολάχ και συμμάχους του αλλά αντίθετα τον πρόεδρο της χώρας να καταγγέλλει επιδρομές εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Σμίσταρ. Άλλος τραυματίστηκε στη Μπνααφούλ, στην περιφέρεια Σαΐντα κι ακόμη έξι στην Ανσάρ, στην περιφέρεια Ναμπάτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε ότι οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν «πολιτικές εγκαταστάσεις», καταδικάζοντας αυτή που χαρακτήρισε νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε πέρυσι.

«Η συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδή προσχήματα ασφαλείας», επισήμανε ο Αούν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιφέρεια Μαζραάτ Σινά, στον νότιο Λίβανο».

Πρόσθεσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από την Green Without Borders, μια μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία επιβάλλονται αμερικανικές κυρώσεις, που το Ισραήλ διατείνεται πως «επιχειρεί ως πολιτική προκάλυψη για να αποκρύψει την παρουσία της Χεζμπολάχ σε περιοχή που συνορεύει με το Ισραήλ».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά τον Λίβανο τους τελευταίους μήνες, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, οι οποίες μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο δυο μηνών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: 367 αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πλήγματα του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές – Διάσωση 66 αλλοδαπών σε δύο διαφορετικά περιστατικά

01:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις στη Wall Street από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας και το παρατεταμένο shutdown

00:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι - Ολυμπιακός, Κάτας για διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς»

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευελπιστεί πως ήρθε η ώρα για τον τερματισμό του πολέμου

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95: Επέστρεψε από την… κόλαση! | Η βαθμολογία της Euroleague

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok: Κρητικός συνομιλεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό

23:50TRAVEL

Απόδραση στο Πήλιο: Χρώματα, αρώματα και γεύσεις φθινοπώρου στις Μηλιές

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνη

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Τα ράντζα στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί – «Η Κωνσταντοπούλου δεν θα αφήσει τον Τσίπρα σε χλωρό κλαρί»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν - Τι είπαν στην τηλεφωνική συνομιλία τους - Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οι τουρίστες είναι ακόμη εδώ και βγήκαν στην αγορά

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έτοιμος να υπογράψει ο Ράφα Μπενίτεθ!

23:31WHAT THE FACT

«Κρίση μνήμης»: Οι νέοι ξεχνούν περισσότερο από ποτέ και οι ειδικοί προειδοποιούν

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο τροχαίο στο Τενεσί: Ανήλικη μεθυσμένη οδηγός «βούτηξε» με το αυτοκίνητό της μέσα από το ταβάνι υπνοδωματίου

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ και επιθέσεις με πυραύλους στον νότιο Λίβανο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Τριόπετρα: Η αυθεντική ομορφιά της Νότιας Κρήτης στο Ρέθυμνο

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιδείξη δύναμης Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Τρία βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν για ώρες κοντά στις ακτές της

23:06WHAT THE FACT

Αυτά τα… μαγικά μανιτάρια παίζουν μουσική – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

22:57WHAT THE FACT

Δολοφονία Τζον Κένεντι: Τι λένε οι Ρώσοι - Άνοιξαν απόρρητα αρχεία μετά από έξι δεκαετίες

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φουλ επίθεση Μητσοτάκη: Η απάντηση σε Ανδρουλάκη για Τραμπ, ο Τσίπρας που θα πάρει το κόμμα του Φάμελλου και το «μην γκαρίζετε» στην Κωνσταντοπούλου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ -Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

00:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι - Ολυμπιακός, Κάτας για διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς»

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση - Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν - Τι είπαν στην τηλεφωνική συνομιλία τους - Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα στη Βουλή: Φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου - Καιρίδη με χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις - Βίντεο

06:55TRAVEL

Αυτά είναι τα δυο χωριά της Λάρισα «δίδυμες καρδιές» που μοιάζουν σαν αδερφάκια

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Εξιχνιάστηκε μετά από 40 χρόνια η δολοφονία της Τερέζα Φούσκο - Πώς ένα καλαμάκι οδήγησε στον δράστη

23:31WHAT THE FACT

«Κρίση μνήμης»: Οι νέοι ξεχνούν περισσότερο από ποτέ και οι ειδικοί προειδοποιούν

23:06WHAT THE FACT

Αυτά τα… μαγικά μανιτάρια παίζουν μουσική – Δείτε βίντεο

22:48LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι συμβαίνει τελικά με τον Κωνσταντίνο Ζούλα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ