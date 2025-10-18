ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφτεί την Ασία τον επόμενο μήνα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Πολλοί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την πιθανότητα μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ασία, αλλά αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει κατ' ιδίαν την οργάνωση μιας πιθανής συνάντησης, αναφέρει το CNN.

Ο σχεδιασμός που απαιτείται για μια τέτοια συνάντηση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αναφέρουν πηγές, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορές από την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πέρασε τα σύνορα της Βόρειας Κορέας το 2019, κατά τη διάρκεια της ιστορικής χειραψίας του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λιγότερο από 48 ώρες αφότου ο ηγέτης των ΗΠΑ απηύθυνε πρόσκληση σε ένα tweet - ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτυο.

O Τραμ συναντήθηκε κατά την πρώτη θητεία του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη τρεις φορές, ξεκινώντας με την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στη Σιγκαπούρη το 2018, ακολουθούμενη από συνομιλίες στο Ανόι τον επόμενο χρόνο και τέλος τη χειραψία στο Πανμουντζόμ, επίσης το 2019.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια και κατ' ιδίαν την επιθυμία του να συναντήσει τον Κιμ, και αξιωματούχοι, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, αφήνουν την πόρτα ανοιχτή σε μια πιθανή συνάντηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μεγιστάνα στην Ασία (η Νότια Κορέα φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του APEC στο τέλος του μήνα).

«Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ»

Τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια ενδιαφέρον για συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αφού φιλοξένησε για πρώτη φορά τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο. Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι άφησαν στη συνέχεια ανοιχτή την πόρτα για μια συνάντηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, αναφέρει το CNN.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έφερε αντίρρηση σε αυτό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο βορειοκορεατικό κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με σχόλια που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας. «Προσωπικά, έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ », δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το CNN. «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την κούφια εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση και επιθυμούν να επιδιώξουν ειρηνική συνύπαρξη με τη Βόρεια Κορέα με βάση την αναγνώριση των γεγονότων, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες », πρόσθεσε.

