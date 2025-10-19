Ντόναλντ Τραμπ: Η «τρολ» απάντηση στο «No Kings» με βίντεο AI - Βασιλιάς σε μαχητικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στις μαζικές διαδηλώσεις με κύριο σύνθημα το «No Kings» με περιεχόμενο από Τεχνητή Νοημοσύνη

Απόσπασμα από το βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Ντόναλντ Τραμπ ντυμένο βασιλιά - Η απάντησή στους διαδηλωτές με κύριο σύνθημα «No Kings»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε στις μαζικές διαδηλώσεις με κύριο σύνθημα «No Kings» κατά των πολιτικών του, κοινοποιώντας βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που τον απεικονίζουν ως βασιλιά, ενώ ο ίδιος επέμενε ότι «δεν είναι βασιλιάς».

Οι διαδηλώσεις, που ασκούσαν κριτική στα σκληρά μέτρα του, τις επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης, τους πολιτικούς αντιπάλους και τους μετανάστες χωρίς έγγραφα, πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 2.500 τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το «σόου» του Ντόναλντ Τραμπ στα social media

Μιλώντας στο Fox Business, ο Τραμπ δήλωσε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να μείνουν εκτός κυβέρνησης «για πάντα», ώστε να μπορεί να συνεχίσει να περικόπτει «προτεραιότητες των Δημοκρατικών», όπως τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος δημοσίευσε ένα κλιπ AI στο Truth Social που τον έδειχνε να φοράει στέμμα, να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος και να ρίχνει, φαινομενικά, περιττώματα σε διαδηλωτές κατά του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού ακτιβιστή Χάρι Σίσον.

Ένα άλλο κλιπ AI που κοινοποιήθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δείχνει τον Τραμπ να φοράει στέμμα και κάπα, ενώ η Νάνσι Πελόζι και άλλοι Δημοκρατικοί γονατίζουν μπροστά του. Ο Τραμπ πέρασε το Σαββατοκύριακο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ενώ εκτυλίσσονταν οι διαδηλώσεις.

«Δεν αναγνωρίζω αυτήν την Αμερική»

Οι διαδηλωτές οργάνωσαν συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσιγκτον, της Βοστώνης, της Ατλάντα, του Σικάγο και του Λος Άντζελες, ενώ έκαναν συγκεντρώσεις σε Καπιτώλια, δικαστήρια και δημόσιους χώρους.

Πλακάτ έγραφαν συνθήματα όπως «Τίποτα δεν είναι πιο πατριωτικό από τη διαμαρτυρία». Στο Σαν Φρανσίσκο, εκατοντάδες συμμετέχοντες σχημάτισαν τη φράση «No King!» στην παραλία Ocean Beach.

«Απλώς νιώθουμε ότι ζούμε σε μια Αμερική που δεν αναγνωρίζω», δήλωσε ένας διαδηλωτής. Ένας πρώην υπάλληλος της CIA πρόσθεσε: «Πάλεψα για την ελευθερία και ενάντια σε αυτού του είδους τον εξτρεμισμό στο εξωτερικό. Και τώρα βλέπω μια στιγμή στην Αμερική όπου έχουμε εξτρεμιστές παντού... που μας σπρώχνουν σε κάποιου είδους εμφύλια σύγκρουση».

Αυτή είναι η τρίτη μαζική διαδήλωση κατά της κυβέρνησης Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

*Με πληροφορίες από daijiworld

