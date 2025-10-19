Κατεχόμενα: Έκλεισαν οι κάλπες - Εκλογή από τον α' γύρο - Τι δείχουν τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα

Στις 18:00 έκλεισαν οι κάλπες στο ψευδοκράτος, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένονται περίπου κατά τις 20:00.

Με βάση την μέχρι τώρα καταμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 48,19%.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση στα κατεχόμενα, με τα πρώτα αποτελέσματα των παράνομων “εκλογών” να δίνουν προβάδισμα στον Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα, ο “πρόεδρος” της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε στις 18.50 ότι ο κ. Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» σε 580 κάλπες από τις 777 συνολικά.

Ο τελικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων που «ψήφισαν» ήταν 218.313 ενώ οι υποψήφιοι είναι 7. Πρόκειται γαι τους Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα), Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος) και Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος). Ο “ανεξάρτητος υποψήφιος” Χουσεΐν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι αποσύρει την “υποψηφιότητά του”.

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Διαβάστε επίσης