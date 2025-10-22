Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια

Το σπίτι στο οποίο κρατείτο επί 5 χρόνια σε εξευτελιστικές συνθήκες η γυναίκα

Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, όπου οι εισαγγελικές αρχές της Ναντ άσκησαν δίωξη σε έναν 82χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα που κρατούσαν αιχμάλωτη μια 45χρονη επί πέντε χρόνια. Το θύμα, που χαρακτηρίζεται «ψυχικά εύθραυστο», νοσηλεύεται με υποθερμία, ενώ οι συνθήκες διαβίωσής της σοκάρουν.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αντουάν Λερουά, η γυναίκα εξαναγκάστηκε να ζει είτε στον κήπο είτε στο γκαράζ του σπιτιού των κατηγορουμένων, στη μικρή κοινότητα Σεν-Μολφ, κοντά στη Ναντ. Η 45χρονη κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε δοχείο ή πλαστικές σακούλες και τρεφόταν με χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Η πόρτα του γκαράζ, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν μπλοκαρισμένη εξωτερικά με μεγάλες πέτρες, ώστε να μην μπορεί να διαφύγει.

Το σπίτι στο οποίο κρατείτο επί 5 χρόνια σε εξευτελιστικές συνθήκες η γυναίκα Google Maps

Η απόδραση στις 14 Οκτωβρίου

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει στις 14 Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενη μια στιγμή που ο ηλικιωμένος έβλεπε τηλεόραση. Μισόγυμνη, έτρεξε στο σπίτι των γειτόνων, χτύπησε το παράθυρό τους και είπε πως την κρατούσαν έγκλειστη για περίπου πέντε χρόνια. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο βρήκαν στοιχεία που επιβεβαίωσαν την αφήγησή της.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ η γυναίκα με την οποία συγκατοικούσε προφυλακίστηκε. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν μέρος των πράξεών τους, προσπαθώντας όμως να μειώσουν τη βαρύτητα των γεγονότων.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για «περιορισμό ανθρώπου με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, τους ασκήθηκε δίωξη για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου», καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 45χρονης για να μεταφέρουν στον εαυτό τους σημαντικά χρηματικά ποσά.

Την ίδια ώρα, η κοινότητα της Σεν-Μολφ παραμένει συγκλονισμένη από το μέγεθος της κακοποίησης, σε μια υπόθεση που η γαλλική δικαιοσύνη χαρακτηρίζει ήδη «ακραία εκμετάλλευση ανθρώπου».

