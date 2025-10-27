Χειροπέδες σε δεκάδες Τούρκους και Αζέρους στο Μαυροβούνιο - Σαββατοκύριακο βίας στην πρωτεύουσα

Ζημιές σε εστιατόριο που ανήκει σε Τούρκο από τα επεισόδια που πυροδοτήθηκαν από την επίθεση με μαχαίρι κατά Μαυροβούνιου πολίτη, στην Ποντγκόριτσα, στις 27 Οκτωβρίου 2025.

Δεκάδες Τούρκους και Αζέρους υπηκόους ανακοίνωσε ότι συνέλαβε η αστυνομία του Μαυροβουνίου τη Δευτέρα (27/10), έπειτα από ένα Σαββατοκύριακό βίας που πυροδοτήθηκε η επίθεση με μαχαίρι κατά ενός Μαυροβούνιου πολίτη στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα από μια ομάδα Τούρκων.

Ο πρόεδρος Γιακόβ Μιλάτοβιτς κάλεσε σε ηρεμία, ενώ ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάιτς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει προσωρινά το καθεστώς απαλλαγής από βίζα για τους Τούρκους υπηκόους και θα επιδιώξει «εντατικές συζητήσεις» με την Άγκυρα σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τις βίζες.

Ο άνδρας από το Μαυροβούνιο μαχαιρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από ανταλλαγή προσβολών με μια ομάδα Τούρκων πολιτών, αν και τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του.

Δεκάδες ντόπιοι αντέδρασαν την Κυριακή βανδαλίζοντας οχήματα με τουρκικές πινακίδες και σε κάποιο σημείο ανάγκασαν ορισμένους Τούρκους πολίτες να οχυρωθούν σε ένα καζίνο. Ένα τουρκικό εστιατόριο διαρρήχθηκε και πυρπολήθηκε στο κέντρο της Ποντγκόριτσα το βράδυ της Κυριακής.

Last night in Montenegro ?? a group of Turks ?? stabbed a man who confronted them for harassing his girlfriend. Outraged locals took to the streets, chanting "Death to Turks"



45 Turkish citizens have been detained,and Montenegro has urgently suspended visa-free travel from ?? pic.twitter.com/2qTOYUbETp — Based Serbia (@SerbiaBased) October 27, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή στη βίαιη επίθεση με μαχαίρι, έναν Τούρκο υπήκοο και έναν Αζέρο, καθώς και 45 επιπλέον Τούρκους και Αζέρους πολίτες που είναι ύποπτοι για έλλειψη εγγράφων διαμονής.

Η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σε επτά από τους συλληφθέντες και διέταξε την απέλαση οκτώ άλλων, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

?? Montenegro:



• A group of Turkish citizens allegedly stabbed a man who confronted them for harassing women.

• Locals took to the streets in protest.

• 45 Turkish citizens were detained.

• Protesters reportedly chanted “Death to Turks.”

• Locals set up neighborhood… pic.twitter.com/6E23gjooeN — Daily Turkic (@DailyTurkic) October 27, 2025

Άγκυρα: «Οι πολίτες μας πρέπει να προστατεύονται»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε τη Δευτέρα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Σπάιτς και τον ομόλογό του Ερβίν Ιμπραήμοβιτς. Είπε ότι η Άγκυρα αναμένει από τις αρχές του Μαυροβουνίου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από τους 100.000 αλλοδαπούς πολίτες που είναι μόνιμα ή προσωρινά εγγεγραμμένοι στο Μαυροβούνιο, περίπου 13.000 είναι Τούρκοι, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντανίλο Σαράνοβιτς.

#Montenegro | #BREAKING: Ethnic tensions in Podgorica.



After the #Zabjelo incident, where a citizen was assaulted and stabbed for defending a woman from Turkish individuals, Montenegrin ?? police detained 45 Turkish ?? nationals, including 36 who had barricaded themselves inside… https://t.co/keGU3Lecjg pic.twitter.com/nLZVCBqgdj — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 27, 2025

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχει σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των Τούρκων πολιτών που ανοίγουν επιχειρήσεις ή αναζητούν εργασία στο Μαυροβούνιο, ένα μικρό κράτος της Αδριατικής με περίπου 620.000 κατοίκους που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, ενόψει της πιθανής ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος Μιλάτοβιτς καταδίκασε τις βίαιες επιθέσεις εναντίον Τούρκων πολιτών και περιουσιών.

«Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για συλλογική ενοχή ή στιγματισμό ενός ολόκληρου λαού», δήλωσε στο X. «Το Μαυροβούνιο χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική: αυστηρή έναντι των καταχρήσεων και του εγκλήματος, δίκαιη έναντι όλων όσων σέβονται τους νόμους μας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Reuters

