Χειροπέδες σε δεκάδες Τούρκους και Αζέρους στο Μαυροβούνιο - Σαββατοκύριακο βίας στην πρωτεύουσα
Επίθεση με μαχαίρι κατά Μαυροβούνιου πολίτη από ομάδα Τούρκων πυροδότησε επεισόδια
Δεκάδες Τούρκους και Αζέρους υπηκόους ανακοίνωσε ότι συνέλαβε η αστυνομία του Μαυροβουνίου τη Δευτέρα (27/10), έπειτα από ένα Σαββατοκύριακό βίας που πυροδοτήθηκε η επίθεση με μαχαίρι κατά ενός Μαυροβούνιου πολίτη στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα από μια ομάδα Τούρκων.
Ο πρόεδρος Γιακόβ Μιλάτοβιτς κάλεσε σε ηρεμία, ενώ ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάιτς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει προσωρινά το καθεστώς απαλλαγής από βίζα για τους Τούρκους υπηκόους και θα επιδιώξει «εντατικές συζητήσεις» με την Άγκυρα σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τις βίζες.
Ο άνδρας από το Μαυροβούνιο μαχαιρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από ανταλλαγή προσβολών με μια ομάδα Τούρκων πολιτών, αν και τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του.
Δεκάδες ντόπιοι αντέδρασαν την Κυριακή βανδαλίζοντας οχήματα με τουρκικές πινακίδες και σε κάποιο σημείο ανάγκασαν ορισμένους Τούρκους πολίτες να οχυρωθούν σε ένα καζίνο. Ένα τουρκικό εστιατόριο διαρρήχθηκε και πυρπολήθηκε στο κέντρο της Ποντγκόριτσα το βράδυ της Κυριακής.
Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή στη βίαιη επίθεση με μαχαίρι, έναν Τούρκο υπήκοο και έναν Αζέρο, καθώς και 45 επιπλέον Τούρκους και Αζέρους πολίτες που είναι ύποπτοι για έλλειψη εγγράφων διαμονής.
Η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σε επτά από τους συλληφθέντες και διέταξε την απέλαση οκτώ άλλων, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.
Άγκυρα: «Οι πολίτες μας πρέπει να προστατεύονται»
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε τη Δευτέρα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Σπάιτς και τον ομόλογό του Ερβίν Ιμπραήμοβιτς. Είπε ότι η Άγκυρα αναμένει από τις αρχές του Μαυροβουνίου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Από τους 100.000 αλλοδαπούς πολίτες που είναι μόνιμα ή προσωρινά εγγεγραμμένοι στο Μαυροβούνιο, περίπου 13.000 είναι Τούρκοι, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντανίλο Σαράνοβιτς.
Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχει σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των Τούρκων πολιτών που ανοίγουν επιχειρήσεις ή αναζητούν εργασία στο Μαυροβούνιο, ένα μικρό κράτος της Αδριατικής με περίπου 620.000 κατοίκους που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, ενόψει της πιθανής ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.
Ο πρόεδρος Μιλάτοβιτς καταδίκασε τις βίαιες επιθέσεις εναντίον Τούρκων πολιτών και περιουσιών.
«Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για συλλογική ενοχή ή στιγματισμό ενός ολόκληρου λαού», δήλωσε στο X. «Το Μαυροβούνιο χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική: αυστηρή έναντι των καταχρήσεων και του εγκλήματος, δίκαιη έναντι όλων όσων σέβονται τους νόμους μας», πρόσθεσε.
*Με πληροφορίες από Reuters