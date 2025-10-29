Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε παιδιατρικό νοσοκομείο - Εννέα τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ κατά παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο ουκρανός μεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εξωτερική όψη του κτιρίου μετά την επίθεση. 

Ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα προκαλώντας τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσε το Κίεβο καταγγέλλοντας «νέο έγκλημα πολέμου» της Μόσχας.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ κατά παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα. Εννέα τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρία μέλη του ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο ουκρανός μεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζοντας ότι τα κτίρια του νοσοκομείου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Πρόκειται για ένα νέο έγκλημα πολέμου εκ μέρους της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, που επιτίθεται σκοπίμως κατά μη στρατιωτικών στόχων, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η ανακοίνωσή του συνοδεύεται με βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί από το AFP, που δείχνει κτίριο με σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένη πρόσοψη, σπασμένο ιατρικό εξοπλισμό ανάμεσα σε ερείπια και λεκέδες από αίμα.

Από την απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο 2022 έπειτα από έξι μήνες ρωσικής κατοχής, η πόλη της Χερσώνας, στις όχθες του Δνείπερου που ορίζει και τη γραμμή του μετώπου, γίνεται καθημερινά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών με νεκρούς και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε ουκρανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης 26.900 νοικοκυριών και σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία DTEK.

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις drones και πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

