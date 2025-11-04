Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

Οι επενδυτές θα ψηφίσουν την Πέμπτη για τη μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει γίνει ποτέ

Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

Ο Έλον Μασκ στους τελικούς του πρωταθλήματος πάλης NCAA, το Σάββατο 22 Μαρτίου 2025 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. 

AP/Matt Rourke
Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, ανακοίνωσε την Τρίτη (04/11) ότι θα ψηφίσει κατά της έγκρισης του προτεινόμενου πακέτου αποζημίωσης του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ, το οποίο περιέχει μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές στην εν λόγω εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου αν θα εγκρίνουν το πακέτο, το οποίο είναι πιθανόν η μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει γίνει ποτέ, την οποία επικριτές έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ασκεί πίεση στους μετόχους να εγκρίνουν το σχέδιο, με την πρόεδρό του Ρόμπιν Ντένχολμ να προειδοποιεί την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μασκ μπορεί να φύγει από την εταιρεία, αν η συμφωνία απορριφθεί.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ρόιτερς, ενώ με το πακέτο θα δοθούν στον Μασκ μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα 10 ετών, το κόστος αυτών των μετοχών τη στιγμή που θα δοθούν θα αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα η αξία του πακέτου να είναι ελαφρώς χαμηλότερη, έως 878 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ενώ αναγνωρίζουμε τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον κ. Μασκ σε ρόλο οραματιστή, ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος του πακέτου (...) στο πλαίσιο των απόψεών μας για την αποζημίωση των στελεχών», ανέφερε στην ιστοσελίδα της η Norges Bank Investment Management.

Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι ο έβδομος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της Tesla κατέχοντας το 1,12% των μετοχών της αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε ψηφίσει «όχι» και στο προηγούμενο σχέδιο αποζημίωσης του Μασκ, το οποίο ήταν αρχικά αξίας 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας την αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος δεν αποδέχθηκε πρόσκλησή του σε μια διάσκεψη στο Όσλο.

Η Tesla λέει πως ο διευθύνων σύμβουλός της δεν θα κερδίσει «τίποτα» αν η αγοραία αξία της εταιρείας δεν αυξηθεί σημαντικά και ότι η μέγιστη αμοιβή θα καταβληθεί μόνο αν ο όμιλος επιτύχει αρκετά ορόσημα, κυρίως σχεδόν εξαπλάσια αγοραία αξία 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εντούτοις ο Μασκ μπορεί και πάλι να αποκομίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να επιτύχει πολλούς απ' αυτούς τους στόχους, επισημαίνουν ειδικοί.

