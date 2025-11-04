Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό 6,3 Ρίχτερ

Μαχητές των Ταλιμπάν στέκονται ενώ κομβόι βοήθειας προσπαθεί να φτάσει στο επίκετρο του ισχυρού σεισμού στην περιοχή Khulm στην επαρχία Samangan του Αφγανιστάν, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Κάτοικοι του βορείου Αφγανιστάν άρχισαν την Τρίτη (04/11) επιχείρηση για την απομάκρυνση των ερειπίων που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 6,3 βαθμών, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και τον τραυματισμό σχεδόν 1.000.

Strong 6.3 quake struck near Mazar-e-Sharif, northern #Afghanistan



10 killed and 260 injured, death toll is expected to rise



The USGS reported the quake at a depth of 28 km, issuing an orange alert for possible widespread damage. Balkh and Samangan provinces were hit hardest…

Σύμφωνα με τις αρχές, ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη βόρεια αφγανική πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ νωρίς χθες, Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και ζημιές στο ιστορικό Μπλε Τζαμί της πόλης.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε παράλληλα επικαλούμενο τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ότι οι τραυματίες από τον σεισμό ανέρχονται σε γύρω στους 945.

A strong earthquake killed at least 20 people in northern Afghanistan, authorities said Monday, just months after another deadly tremor that left the country reeling.

➡️ https://t.co/slrYN8xmoZ pic.twitter.com/KkpqWe9Rmg — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2025

Εκατοντάδες σπίτια έχουν επίσης καταστραφεί είτε τελείως είτε εν μέρει, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Αφγανιστάν, με το στοιχείο αυτό να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητικό από ανθρωπιστικές οργανώσεις καθώς μπαίνει ο χειμώνας, κατά τον οποίο οι θερμοκρασίες στο Αφγανιστάν πέφτουν κάτω από το μηδέν.

Σήμερα κάτοικοι στην Τάντζι Τασκουργκάν, περιοχή που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, απομάκρυναν τα ερείπια και έκαναν εργασίες για την ενίσχυση κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό.

Κομμάτια του ιστορικού Μπλε Τζαμιού έπεσαν στο έδαφος εξαιτίας του ισχυρού σεισμού. AP/Sirat Noori

Ο Μοχάμαντ Γιάσιν, ντόπιος καταστηματάρχης, δήλωσε ότι δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τον σεισμό.

«Αν μπεις μέσα στα καταστήματα, φοβάσαι ότι μπορεί να καταρρεύσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί τώρα ή σε δέκα λεπτά», είπε.

Αντιμέτωποι με συνεχείς κρίσεις οι Ταλιμπάν

Η καταστροφή αυτή είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά προκλήσεων για τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, οι οποίες ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκλήθηκε από σεισμό τον Αύγουστο που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως και της κατακόρυφης μείωσης της ξένης βοήθειας και των μαζικών απελάσεων Αφγανών προσφύγων από γειτονικές χώρες.

Καταστροφές κατά μήκος δρόμου εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, στις 3 Νοεμβρίου 2025. AP/Sirat Noori

Μετά τον σεισμό, ο ΟΗΕ δεσμεύτηκε για βοήθεια, μαζί με την Ινδία, η οποία επιδιώκει να ξεπαγώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, στο οποίο εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει πολλές δυτικές χώρες. Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα προσφέρει βοήθεια.

Το Αφγανιστάν, που περιβάλλεται από απόκρημνα βουνά, είναι επιρρεπές σε σειρά φυσικών καταστροφών, αλλά οι σεισμοί είναι αυτοί που προκαλούν τις περισσότερες απώλειες, καθώς κάθε χρόνο στοιχίζουν τη ζωή σε κατά μέσον όρο 560 ανθρώπους και προκαλούν ετησίως ζημιά που υπολογίζεται ότι φτάνει τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Η υποτυπώδης ποιότητα των κτιρίων συμβάλει επίσης στις απώλειες, με τους ειδικούς να συνιστούν τα νέα κτίρια να χτιστούν με αντισεισμικές προδιαγραφές και τα υπάρχοντα κτίρια να ανακαινιστούν για να μειωθούν οι πιθανότητες κατάρρευσης.

