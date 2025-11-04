Erika Kirk: Δεν δέχεται τη συγγνώμη του Jimmy Kimmel για τα σχόλιά του για τον δολοφονημένο Charlie

Η χήρα του δολοφονημένου Charlie Kirk, Erika Kirk, αρνήθηκε τη συγγνώμη από τον παρουσιαστή του late-night Jimmy Kimmel, μετά τα σχόλιά του για τον θάνατο του συζύγου της που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τον τηλεοπτικό αέρα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τηλεοπτικός όμιλος Sinclair Broadcast Group, ο οποίος διαχειρίζεται δεκάδες σταθμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το ABC ανά τη χώρα, την προσέγγισε ρωτώντας εάν επιθυμούσε να εμφανιστεί στην εκπομπή του 57χρονου κωμικού για να της ζητήσει και δημόσια συγγνώμη.

«Τους είπα ευχαριστώ, λάβαμε το σημείωμά τους. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα», δήλωσε η Kirk στον Jesse Watters του Fox News, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε τώρα στον Kimmel. «Αν θέλεις να πεις "συγγνώμη" σε κάποιον που πενθεί, προχώρα. Αλλά αν δεν το αισθάνεσαι βαθιά μέσα σου, τότε μην το κάνεις. Δεν το θέλω. Δεν το χρειάζομαι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ο Kimmel, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του στις 15 Σεπτεμβρίου, ισχυρίστηκε ότι ο φερόμενος δολοφόνος του Kirk, Tyler Robinson, πιθανότατα συνδεόταν με τη «συμμορία MAGA» (MAGA gang).

Ως αποτέλεσμα των σχολίων του, ο Jimmy Kimmel τέθηκε σε αναστολή από την Disney και «κόπηκε» από τον αέρα από τους ομίλους Sinclair και Nextstar media — τους δύο μεγαλύτερους ιδιοκτήτες σταθμών του ABC στις ΗΠΑ.

Ωστόσο μέρες αργότερα, ο Kimmel επέστρεψε στα καθήκοντά του, ζητώντας εμμέσως συγγνώμη, καθώς δεν πρόφερε ποτέ την ίδια τη λέξη. Η χήρα του Kirk, Erika, αποκάλυψε πως ο παρουσιαστής την είχε προσεγγίσει και ιδιωτικά για να ζητήσει συγγνώμη μετά τη διαμάχη.

*Με πληροφορίες από New York Post

Διαβάστε επίσης