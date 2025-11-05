Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν δοκιμαστικά τον πύραυλο Minuteman III ικανό να φέρει πυρηνικό φορτίο

Η εκτόξευσή του έγινε από την Καλιφόρνια και προσγειώθηκε στα νησιά Μάρσαλ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν δοκιμαστική εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή.

«Το άοπλο επαναχρησιμοποιήσιμο μέρος του ICBM πέταξε περίπου 4,2 χιλιάδες μίλια στον χώρο δοκιμών Ρόναλντ Ρίγκαν σχετικά με τη δοκιμή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας της Διοίκησης Διαστήματος και Πυραυλικής Άμυνας του Στρατού Ξηράς Ηνωμένες Πολιτείες στην Ατόλη Kwajalein στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ», αναφέρει η δήλωση Μήνυμα 30η Πτέρυγα της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III είναι ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικό ωφέλιμο φορτίο, αν και ήταν άοπλος κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, που ονομάστηκε GT-254.

Η δοκιμή ήταν η δεύτερη τους τελευταίους δύο μήνες: τον Σεπτέμβριο, η Δύναμη Υποβρυχίων των ΗΠΑ εκτόξευσε τέσσερις άοπλους πυραύλους Trident II D5 στο Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το Nuclear Information Project της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είναι οπλισμένη με περίπου 400 πυραύλους Minuteman III, το βεληνεκές των οποίων ξεπερνά τα έξι χιλιάδες μίλια.

Βρίσκονται σε ορυχεία στο Κολοράντο, τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, τη Βόρεια Ντακότα και το Ουαϊόμινγκ.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια εκτόξευση, αλλά για μια ολοκληρωμένη δοκιμή που επιβεβαιώνει την ικανότητα του συστήματος να εκτελεί τη βασική του αποστολή», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Carrie Wray, διοικητής της 576ης Μοίρας Δοκιμών.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ περιέγραψε τέτοιες εκτοξεύσεις ως «ρουτίνας και τακτικές». Συνολικά, ο πύραυλος έχει δοκιμαστεί περισσότερες από 300 φορές.

Βίντεο από τη δοκιμή του Μαΐου

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την άμεση έναρξη της διαδικασίας δοκιμών πυρηνικών όπλων. Δικαιολόγησε την απόφασή του με το γεγονός ότι και άλλες χώρες φέρεται να κάνουν το ίδιο.

Στις 28 Οκτωβρίου, η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία το μη επανδρωμένο υποβρύχιο πυρηνικό όχημα Poseidon που πορεί να μεταφέρει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα και να χτυπήσει ομάδες αεροπλανοφόρων, παράκτιες οχυρώσεις και εχθρικές υποδομές.

Πριν από αυτό, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές του πυραύλου κρουζ ανοιχτού βεληνεκούς Burevestnik.

