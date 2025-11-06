Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ

Το Παρίσι ανακοίνωσε μια ιδιαίτερη λοταρία

Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ
Η πόλη του Παρισιού ανακοίνωσε μια ασυνήθιστη λοταρία με έπαθλο όχι χρήματα, αλλά την ευκαιρία να ταφεί κανείς σε ένα από τα τρία πιο φημισμένα κοιμητήρια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το CNN, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποκατάσταση κατεστραμμένων τάφων, ενώ παράλληλα προσφέρεται στους Παριζιάνους μια μοναδική δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα από τα πλέον περιζήτητα ταφικά σημεία της πόλης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου.

Τα κοιμητήρια εντός των ορίων του Παρισιού έχουν σχεδόν εξαντλήσει τη χωρητικότητά τους ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ η εκκαθάριση εγκαταλελειμμένων τάφων αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των αυστηρών τοπικών κανονισμών. Η δημοτική αρχή, ωστόσο, βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να ξεπεράσει το αδιέξοδο: οι νικητές της λοταρίας θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν και να αναστηλώσουν έναν από τους 30 διαθέσιμους τάφους σε τρία διαφορετικά κοιμητήρια, με το Δημαρχείο να παραχωρεί στη συνέχεια μίσθωση σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επισκέπτες των νεκροταφείων στη Γαλλία έχουν δείξει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου, προκειμένου να τους παραχωρηθεί σε αντάλλαγμα ένας τάφος», ανέφερε το Δημαρχείο στην ανακοίνωσή του.

Παρά το ενδιαφέρον, η διαδικασία έως σήμερα σκοντάφτει σε νομικά εμπόδια που αφορούν τη δημόσια γη και στους περιορισμούς των ταφικών παραχωρήσεων, καθιστώντας τη σχεδόν αδύνατη. Με τη νέα αυτή δράση, η πόλη επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση και ταυτόχρονα να διασώσει την ιστορική της κληρονομιά.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διεκδικήσουν έναν από τους 10 τάφους στο περίφημο Περ-Λασέζ, όπου αναπαύονται μορφές όπως ο Τζιμ Μόρισον, ο Όσκαρ Ουάιλντ και η Εντίθ Πιαφ. Άλλοι 10 τάφοι βρίσκονται στο Μονπαρνάς, τόπο ανάπαυσης των Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, ενώ οι υπόλοιποι 10 στο κοιμητήριο της Μονμάρτης, όπου βρίσκονται οι τάφοι του Εντγκάρ Ντεγκά, του Εμίλ Ζολά και του Βάτσλαφ Νιζίνσκι.

Η τιμή αγοράς για κάθε διαθέσιμο τάφο ορίζεται στα 4.000 ευρώ, με τους νικητές να αναλαμβάνουν και το κόστος αποκατάστασης. Στη συνέχεια, θα μπορούν να ενοικιάσουν τον χώρο για δέκα χρόνια με 976 ευρώ ή να εξασφαλίσουν δικαίωμα ταφής δια βίου, καταβάλλοντας έως 17.668 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη λοταρία ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν στις 31 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο δήμος, με τέλος εγγραφής ύψους 125 ευρώ για κάθε υποψήφιο.

