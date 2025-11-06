Συναγερμός στη Σουηδία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drone - Ακυρώσεις πτήσεων

Ανέστειλε τη λειτουργία του το απόγευμα της Πέμπτης, το διεθνές αεροδρόμιο του Γκέτενμποργκ μετά τη θέαση ύποπτων drones στον εναέριο χώρο τους.

Οι πτήσεις που είχαν προορισμό το Λάντβετερ, συμπεριλαμβανομένων από το Μόναχο και τη Φρανκφούρτη, έχουν αναδρομολογηθεί. Οι πτήσεις από και προς την Αρλάντα (αεροδρόμιο Στοκχόλμης) και τη Ζυρίχη έχουν ακυρωθεί, ενώ άλλες έχουν καθυστερήσει.

It’s Gothenburg’s turn for drone sighting closure. Airfield is closed until at least 20:30 UTC. pic.twitter.com/tXsXSIrHzy — Flightradar24 (@flightradar24) November 6, 2025

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λάντβετερ είναι προς το παρόν κλειστός λόγω ένδειξης για ύποπτο drone. Η ασφάλεια προέχει πάντα και ο εναέριος χώρος είναι κλειστός όσο η αστυνομία διεξάγει έρευνες », γράφει η Σουζάν Νόρμαν, Διευθύντρια Λειτουργιών της Swedavia, στην GP.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσα drones έχουν παρατηρηθεί, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνει σοβαρά υπόψη