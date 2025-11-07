Κριστιάνο Ρονάλντο: H προσωπική τραγωδία που τον καθόρισε- «Ορκίστηκα να μην ξαναπάω σε νεκροταφείο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να είναι ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, αλλά υπάρχει ένα κενό στην καρδιά του που κανένα τρόπαιο δεν θα γεμίσει ποτέ. Καθώς πλησιάζει τον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ πονάει που ο πατέρας του έζησε μόνο για να δει 27 από αυτά.

Ο Χοσέ Ντίνις Αβέιρο ήταν αλκοολικός και πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια σε ηλικία 52 ετών το 2005, χάνοντας τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του - αλλά ήταν εκείνος ωστόσο που τον έφερε εξαρχής στο ποδόσφαιρο. Και έκτοτε η ζωή του Ρονάλντο έχει διαμορφωθεί από τον άνθρωπο που δεν έζησε αρκετά για να τον δει να σημειώνει τεράστια επιτυχία. Σίγουρος οτι ο γιος του είχε ταλέντο, ο Αβέιρο πήγε τον γιο του στην Αντορίνια, την τοπική ομάδα όπου ήταν διευθυντής εξοπλισμού και έγινε έτσι η πρώτη του ομάδα.

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 52 ετών το 2005, ο Ρονάλντο έχει κρατήσει μέσα του την μνήμη του πατέρα του. Τον Σεπτέμβριο λίγες μέρες πριν από τα 72α γενέθλιά του, του αφιέρωσε μάλιστα ένα γκολ. Και εξακολουθεί να μιλάει για εκείνον με βαθύ πόνο. Ο Ρονάλντο έχει παραδεχτεί ότι «δεν γνώριζε τον πατέρα του 100%» λόγω του αλκοολισμού του πρώην στρατιώτη. «Ποτέ δε είχα μαζί του μια συνηθισμένη συζήτηση. Ήταν δύσκολο», είπε στον Πιρς Μόργκαν το 2019, σε μια συνέντευξη κατά την οποία ξέσπασε σε κλάματα.

O μικρός Ρονάλντο με τους γονείς του

Έξι χρόνια μετά, ο Ρονάλντο μίλησε ξανά στον Μόργκαν, αναφέροντας ξανά τον πατέρα του. Αυτή τη φορά, στο πλαίσιο του Ντιόγκο Ζότα. Μετά τον τραγικό του θάνατο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ τον Ιούλιο, ο Ρονάλντο δέχθηκε κριτική επειδή δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του - αντ' αυτού επέλεξε να περάσει τον χρόνο του σε ένα γιοτ με την αρραβωνιαστικιά του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Γιατί δεν εμφανίστηκε να αποχαιρετήσει τον αείμνηστο συμπαίκτη του στην Πορτογαλία, αναρωτήθηκαν πολλοί. Γιατί σύντομα εμφανίστηκαν φωτογραφίες του να χαλαρώνει, γυμνός, στο σκάφος στη Μαγιόρκα; Όπως αποκάλυψε λοιπόν, ο θάνατος του πατέρα του δημιούργησε μια προσωπική παράδοση που δεν μπορεί να σπάσει.

«Ένα από τα πράγματα που δεν κάνω μετά τον θάνατο του πατέρα μου, είναι οτι δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο», εξήγησε στον Μόργκαν. «Και δεύτερον, ξέρεις τη φήμη μου, όπου κι αν πάω γίνεται τσίρκο. Δεν πάω επίσης επειδή αν πάω, η προσοχή στρέφεται σε μένα και δεν θέλω τέτοιου είδους προσοχή.»

Ο Ρονάλντο φαίνεται ειλικρινής σε αυτό. Η αδερφή του, Κάτια Αβέιρο, έχει αφηγηθεί στο παρελθόν πώς, μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 2005, ο τάφος υπέστη ζημιές καθώς τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση - ακόμα και όταν βρίσκονταν στο νεκροταφείο. «Όταν πέθανε ο πατέρας μου το 2005, όχι μόνο λόγω της θλίψης της απώλειας, αλλά και χάρη στις κάμερες και τους περίεργους ανθρώπους που έρχονταν από το νεκροταφείο και από παντού όπου πηγαίναμε», έγραψε στο Instagram το καλοκαίρι.

«Ήταν μια απερίγραπτη τραγωδία. Οι τάφοι είχαν υποστεί ζημιές και οι άνθρωποι περπατούσαν αγενώς πάνω κάτω. Μέσα στο χάος, δεν μπορούσαμε να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Ο πόνος ήταν αφόρητος.»

Ο πατέρας του Ρονάλντο πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2005, όταν ο Ρονάλντο ήταν μόλις 20 ετών. Εκείνη την εποχή, ο νεαρός Πορτογάλος είχε ήδη χτίσι όνομα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και φαινόταν να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Βασικός παίκτης στο Ολντ Τράφορντ από το 2003 και σε μια ομάδα που θα του έφερνε τρία μετάλλια της Πρέμιερ Λιγκ και ένα Champions League (το πρώτο από τα πέντε για αυτόν), φαινόταν προορισμένος για την κορυφή. Ο πατέρας του έχασε επίσης τη γέννηση των τεσσάρων παιδιών του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Οι ποδοσφαιριστές παίζουν συχνά σε δύσκολες προσωπικές στιγμές, γράφει η Daily Mail. Και συνήθως ο κανόνας είναι πρώτα να παίζεις, να μιλάς γι' αυτό μετά. Ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ αφιέρωσε ένα γκολ στην αείμνηστη θεία του Μπεβ, αφού σκόραρε εναντίον της Μπέρνλι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Έλλα Τουν βοήθησε την Εθνική Γυναικών Αγγλίας να κερδίσει το Euro Γυναικών του 2025 λίγες ώρες μετά τον θάνατο της γιαγιάς της.

Tρεις γενιές Ρονάλντο

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει τη φήμη ενός από τους πιο σκληρούς προπονητές της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά είναι ευαίσθητος όταν επρόκειτο για οικογενειακά προβλήματα και γι' αυτό ο Ρονάλντο παραμένει ευγνώμων. «Πιθανώς δεν θυμάται, αλλά θα το πω επειδή είναι μια όμορφη ιστορία. Μια μέρα, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο και ήμουν τόσο συναισθηματικά φορτισμένος, πολύ πεσμένος. Μίλησα μαζί του και μου είπε: "Κριστιάνο, πήγαινε εκεί για δύο ή τρεις μέρες", είπε.

«Είχαμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας και ήμουν βασικός παίκτης εκείνη τη στιγμή» Είπε: «Θα είναι δύσκολο γιατί έχουμε δύσκολα παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνω την κατάστασή σου και θα σε αφήσω εκτός για να πας να δεις τον πατέρα σου.Για μένα, αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα - εκτός από την κατάκτηση του Champions League, την κατάκτηση της Premier League, τα κύπελλα και τέτοια. «Οπότε πρέπει να τον εκτιμήσω, γιατί ό,τι μου έλεγε, το έκανε πάντα. Πρέπει να το εκτιμήσω αυτό.»

Ο Ρονάλντο είπε ότι ο πατέρας του επηρεάστηκε από τους πολέμους στη Μοζαμβίκη και την Αγκόλα και πρόσθεσε: «Έχω γίνει νούμερο ένα και δεν βλέπει τίποτα, δεν με είδε να να λαμβάνω βραβεία, δεν είδε την πορεία μου. Η οικογένειά μου βλέπει, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ακόμη και ο μεγάλος γιος μου, αλλά ο πατέρας μου δεν είδε τίποτα... πέθανε νέος.» Ένας παιδικός φίλος του Χοσέ, ο οποίος υπηρέτησε μαζί του στον στρατό, είπε ότι ο πρώην στρατιώτης συνήθιζε να καυχιέται για το πώς ο γιος του θα γινόταν μια μέρα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

