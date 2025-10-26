Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με την Αλ Νασρ, φτάνοντας τα 950 γκολ στην καριέρα του.

Newsbomb

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο
EPA/ALI HAIDER
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα γκολ στην νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ Χαζέμ στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και πλέον χρειάζεται 50 τέρματα για να φθάσει το συμβολικό ορόσημο των 1.000 (!) γκολ στην καριέρα του.

Ο 40χρονος Πορτογάλος διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 88ο λεπτό, φθάνοντας τα 950 τέρματα στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, με τον Ζοάο Φέλιξ να έχει ανοίξει το σκορ.

Από την έναρξη της σεζόν στην Saudi Pro, ο CR7 έχει σκοράρει έξι φορές σε ισάριθμους αγώνες. Ταυτόχρονα είναι εξίσου αποτελεσματικός και για την εθνική Πορτογαλίας.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο σκόραρε δις στην ισοπαλία 2-2 με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 41 τέρματα.

Με εξαίρεση την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με τα «χρώματα» της οποίας έχει λίγες συμμετοχές, ο CR7 έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ για κάθε μία από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνισθεί.

Τα 950 γκολ στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Σπόρτινγκ Λισσαβώνας: 5 γκολ

Γιουβέντους: 101 γκολ

Αλ Νασρ: 106 γκολ

Εθνική Πορτογαλίας: 143 γκολ

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: 145 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης: 450 γκολ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:34LIFESTYLE

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιβάτης «κρεμασμένος» σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου για να προστατεύσει τον προφυλακτήρα

10:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Παναγία Σουμελά στο CNN: Το κρεμασμένο μοναστήρι με ιστορία και αναγέννηση

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δύο άτομα σε ένα… πατίνι: Η επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης - Τα πρόστιμα και οι ποινές

10:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρόμος στο MotoGP: Στο νοσοκομείο δύο αναβάτες μετά από σοβαρό ατύχημα στον γύρο σχηματισμού - Βίντεο

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με έναν νεκρό στη Λαμία, μετά από πυρκαγιά

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Δεύτερο διαδοχικό triple-double για τον Γιόκιτς, ασταμάτητοι οι πρωταθλητές Θάντερ - Βίντεο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:59LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

09:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Ρεάλ - Μπαρτσελόνα κι όλη τη δράση της Κυριακής

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ - Δυο συλλήψεις

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» - Στα χέρια της ανακρίτριας νέα στοιχεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες, ανάμεσα τους έξι παιδιά, από ρώσικα πλήγματα με drones

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αριστερά μου πού ήσουν;» - Η ανάρτηση του στιχουργού Οδυσσέα Ιωάννου

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την 12χρονη κόρη μου»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς... ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων - Νεκρή από το 2015 έπαιρνε χρήματα έως το 2024!

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ