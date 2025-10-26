Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα γκολ στην νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ Χαζέμ στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και πλέον χρειάζεται 50 τέρματα για να φθάσει το συμβολικό ορόσημο των 1.000 (!) γκολ στην καριέρα του.

Ο 40χρονος Πορτογάλος διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 88ο λεπτό, φθάνοντας τα 950 τέρματα στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, με τον Ζοάο Φέλιξ να έχει ανοίξει το σκορ.

Από την έναρξη της σεζόν στην Saudi Pro, ο CR7 έχει σκοράρει έξι φορές σε ισάριθμους αγώνες. Ταυτόχρονα είναι εξίσου αποτελεσματικός και για την εθνική Πορτογαλίας.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο σκόραρε δις στην ισοπαλία 2-2 με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 41 τέρματα.

Με εξαίρεση την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με τα «χρώματα» της οποίας έχει λίγες συμμετοχές, ο CR7 έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ για κάθε μία από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνισθεί.

Τα 950 γκολ στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Σπόρτινγκ Λισσαβώνας: 5 γκολ

Γιουβέντους: 101 γκολ

Αλ Νασρ: 106 γκολ

Εθνική Πορτογαλίας: 143 γκολ

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: 145 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης: 450 γκολ