Πανεπιστήμιο Cornell: Υποχωρεί και πληρώνει 60 εκατ. δολάρια στην διακυβέρνηση Τραμπ

Το ίδρυμα θα καταβάλει 30 εκατ. δολάρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ επιπλέον 30 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την υποστήριξη Αμερικανών αγροτών.

Ένα πανό 9 μέτρων με την επιγραφή «Γάζα» κρέμεται από σκαλωσιές στον πύργο McGro του Πανεπιστημίου Cornell στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2025. 

Το Πανεπιστήμιο Cornell συμφώνησε να καταβάλει 60 εκατ. δολάρια και να αποδεχθεί την ερμηνεία της κυβέρνησης Τραμπ για το πλαίσιο των πολιτικών δικαιωμάτων, προκειμένου να ανακτήσει την πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και να κλείσει εκκρεμείς έρευνες.

Ο πρόεδρος του Cornell, Michael Kotlikoff, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ επιτρέπει την αποκατάσταση άνω των 250 εκατ. δολαρίων σε κονδύλια έρευνας που είχαν παγώσει στο πλαίσιο των ερευνών για πιθανά περιστατικά διακρίσεων. Κατά τον ίδιο, η αναστολή της χρηματοδότησης είχε σταματήσει κρίσιμα έργα, είχε αφήσει επιστήμονες «στον αέρα» και είχε αποσταθεροποιήσει προγράμματα με στρατηγική σημασία.

Το ίδρυμα θα καταβάλει 30 εκατ. δολάρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ επιπλέον 30 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την υποστήριξη Αμερικανών αγροτών.

Πίεση στα μεγάλα πανεπιστήμια

Η υπόθεση Cornell εντάσσεται στο σκληρό πλαίσιο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία κατηγορεί για ανοχή σε αντισημιτικά φαινόμενα και προώθηση ιδεολογικών θέσεων της άκρας αριστεράς. Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το Harvard, το πλουσιότερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, παραμένει άλυτη.

Κι όμως, ο Τραμπ δείχνει να δοκιμάζει νέους τακτικισμούς. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η κυβέρνηση προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε ιδρύματα που ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της. Έτσι, η συμφωνία με το Cornell θεωρείται «πιλότος» για ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ο Kotlikoff υπογράμμισε ότι η συμφωνία «επαναφέρει σε κανονική λειτουργία» τη συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ διατηρεί «την ακαδημαϊκή αυτονομία και ανεξαρτησία» που, όπως είπε, αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του Cornell.

Το έγγραφο της συμφωνίας, έξι σελίδων, ακολουθεί γραμμή ανάλογη με αυτή του Πανεπιστημίου της Virginia, το οποίο κατέληξε σε αντίστοιχο συμβιβασμό τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για σύντομο και λιγότερο δεσμευτικό κείμενο σε σύγκριση με τις συμφωνίες που υπέγραψαν το Columbia και το Brown, οι οποίες περιείχαν αυστηρότερους όρους.

