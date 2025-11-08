Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

Η εξασφάλιση ενεργειακών πηγών για όλους ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα για τα κράτη που ενδιαφέρονται για το μέλλον τους.

Για τον λόγο αυτό, η έρευνα συνεχίζεται αδιάκοπα, ιδιαίτερα στα βάθη του πλανήτη, όπου υπάρχουν ακόμη άγνωστοι πόροι. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο μυστικό στα έγκατα της Γης, μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να ωφελήσει την ανθρωπότητα για τα επόμενα 170.000 χρόνια.

Μια ενεργειακή πηγή για τη μετάβαση του πλανήτη

Πρόκειται για μια βιώσιμη ενεργειακή πηγή, καθώς δεν παράγει αέρια του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η σημερινή της παραγωγή συνοδεύεται από εκπομπές, καθώς προέρχεται κυρίως από υδρογονάνθρακες μέσω ιδιαίτερα ρυπογόνων διεργασιών. Υπολογίζεται ότι αυτές οι διεργασίες ευθύνονται για το 2,5% του διοξειδίου του άνθρακα και των οξειδίων του αζώτου που εκπέμπονται παγκοσμίως.

Υπάρχουν, βέβαια, πιο βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής, όπως αυτές που αποκαλούνται «μπλε» και «πράσινες», οι οποίες βασίζονται στην ηλεκτρόλυση και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα το CO₂.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μέθοδοι παραμένουν ασύμφορες, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. Μια εναλλακτική λύση, όμως, φαίνεται να βρίσκεται στην εκμετάλλευση του φυσικού υδρογόνου που σχηματίζεται μέσα στον φλοιό της Γης.

Ανεξάντλητα αποθέματα ενέργειας κάτω από τα πόδια μας

Κοινή έρευνα των πανεπιστημίων Durham, Toronto και Oxford ανέπτυξε μια καινοτόμα μεθοδολογία, χάρη στην οποία ήρθε στο φως ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά του πλανήτη: τεράστια φυσικά αποθέματα υδρογόνου κάτω από τον γήινο μανδύα — αρκετά για να καλύψουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες για 170.000 χρόνια.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Reviews Earth & Environment. Σύμφωνα με το άρθρο, το υδρογόνο αυτό παράχθηκε από τις ίδιες τις διεργασίες της Γης μέσα σε διάστημα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς, όπως η κατασκευή «πράσινου χάλυβα», μιας καινοτομίας με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων είναι η απουσία ενός αξιόπιστου μηχανισμού εντοπισμού τους. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια στρατηγική για την αναγνώριση εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η σωστή θερμοκρασία και πίεση, η ύπαρξη πετρωμάτων με κατάλληλη χημική σύσταση και η παρουσία στεγανών γεωλογικών δομών που λειτουργούν ως φυσικές «δεξαμενές». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η απουσία βακτηρίων ή μικροοργανισμών που καταναλώνουν το υδρογόνο, αφήνοντας μόνο ίχνη του πίσω.

Από την επιστήμη στην πράξη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας είναι ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν τον σχηματισμό υδρογόνου εντοπίζονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Το κρίσιμο, λοιπόν, είναι να γνωρίζουμε πώς να τα αναγνωρίσουμε. Με βάση αυτή τη νέα μεθοδολογία, που επιτρέπει τον εντοπισμό οικονομικά βιώσιμων κοιτασμάτων, δημιουργήθηκε η εταιρεία Snowfox Discovery Ltd., με αντικείμενο τον εντοπισμό αυτών των πηγών ενέργειας.

Το μεγαλύτερο ενεργειακό μυστικό της Γης

Συνοψίζοντας, πρόκειται για μια ανακάλυψη-σταθμό: τεράστια αποθέματα φυσικού υδρογόνου βρίσκονται στα βάθη της Γης και αποκαλύπτονται χάρη σε μια πρωτοποριακή μέθοδο εντοπισμού. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη μετάβαση της ανθρωπότητας σε μια εποχή καθαρής, απεριόριστης ενέργειας.