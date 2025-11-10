Κρίσιμη ημέρα για τον Σαρκοζί: Εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκισής του

Γαλλικό δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει σήμερα (10/11) εάν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα μπορούσε να αποφυλακιστεί εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης κατά της πενταετούς ποινής του για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων από το καθεστώς Καντάφι. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του εκλιπόντος δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι το 2007.

Ο Σαρκοζί δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο θα μπορέσει να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί εντός του τόπου κράτησής του. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο νόμος προβλέπει προθεσμία δύο μηνών για την εξέταση ανάλογων αιτήσεων, για τον πρώην πρόεδρο όμως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 20 ημέρες. Η κρίση θα βασιστεί στα νομικά κριτήρια που αφορούν την ανάγκη προσωρινής κράτησης: διαφύλαξη αποδεικτικών στοιχείων, αποφυγή πίεσης μαρτύρων, πρόληψη συνεννόησης, προστασία του κατηγορουμένου, εγγύηση παρουσίας (κίνδυνος φυγής) και πιθανή υποτροπή σε αδικήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος βρίσκεται στη φυλακή από τις 21 Οκτωβρίου, αλλά οι δικηγόροι του ζήτησαν αμέσως να αποφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης, με άλλες διαθέσιμες επιλογές ένα βραχιολάκι στον αστράγαλο ή τον κατ' οίκον περιορισμό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) σημείωσε ότι τον περασμένο μήνα ο πρώην πρόεδρος δέχτηκε επίσκεψη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν παρά τις προειδοποιήσεις του ανώτατου εισαγγελέα της Γαλλίας Ρεμί Χάιτζ ότι αυτό ενείχε τον κίνδυνο «υπονόμευσης της ανεξαρτησίας των δικαστών» πριν από την εκδίκαση της έφεσής του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σαρκοζί χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσει τους πολίτες για όλες τις επιστολές υποστήριξης που εστάλησαν στη φυλακή, προσθέτοντας: «Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμα».

