Διπλή παραίτηση στο BBC: Φως στο ρήγμα μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του τμήματος ειδήσεων

Είναι μία στιγμή σεισμικών αλλαγών. Το να παραιτηθεί ταυτόχρονα ο γενικός διευθυντής και η διευθύντρια ειδήσεων του BBC είναι πρωτοφανές. Είναι μια εξαιρετική στιγμή στην ιστορία του οργανισμού. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Εκ πρώτης όψεως, η παραίτηση του Τιμ Ντέιβι έχει κάποιο νόημα. Αναρωτιόμουν εδώ και καιρό αν σκεφτόταν για πόσο καιρό ακόμα θα ήθελε να παραμείνει σε μια δουλειά που είναι εξαιρετικά πιεστική. Υπήρξαν περιπτώσεις που του πήρα συνέντευξη φέτος, καθώς οι αντιπαραθέσεις μεγάλωναν, και δεν θύμιζε τον συνηθισμένο του εαυτό, που θυμίζει «τίγρη» γράφει η Κέιτι Ράζαλ του ΒΒC στην ανάλυσή της.

Στην δήλωση παραίτησής του, αναφέρθηκε «στις πολύ έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους πυρετώδεις καιρούς». Η ίδια η Ράζαλ εκτιμάει πως η τελευταία διαμάχη φάνηκε υπερβολική μετά από μια σειρά κρίσεων (δύο ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και το θέμα του Bob Vylan στο Γκλάστονμπερι) και δεν είχε αρκετό λάδι στη δεξαμενή για άλλη μια μάχη. Όπως το έθεσε ο πρώην επικεφαλής επικοινωνίας του BBC, Τζον Σιλντ, «η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι από τις πιο δύσκολες στη δημόσια ζωή». «Ήταν αμείλικτη γι' αυτόν. Είναι ένας πολύ ικανός ηγέτης που έχει φέρει πραγματική αλλαγή, αλλά σε κάποιο σημείο αυτό γίνεται μη βιώσιμο...»

Και πάλι πολλοί σοκαρίστηκαν όταν ο Τιμ Ντέιβι ανακοίνωσε την απόφασή του στους συναδέλφους του το Σαββατοκύριακο. Η δήλωση της Ντέμπορα Τέρνες καθιστά σαφές ότι παραιτήθηκε για λόγους αρχής. Με τη συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από το Panorama του Προέδρου Τραμπ να προκαλεί ζημιά στο BBC, είπε ότι «η ευθύνη βαραίνει εμένα - και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον γενικό διευθυντή χθες βράδυ».

Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC

Αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε παραίτηση, και σίγουρα με δύο, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και υπάρχει μια άλλη ιστορία που αναδύεται σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του BBC και τον ρόλο του σε ό,τι έχει συμβεί.

Φαίνεται ότι έχει υπάρξει ρήξη μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του τμήματος ειδήσεων, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το BBC, για πολύ καιρό, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την θεσμική προκατάληψη στο εσωτερικό του, ενώ άλλοι αμφισβητούν το κατά πόσον αυτό που εκτυλίχθηκε ήταν μια ενορχηστρωμένη - και πολιτικοποιημένη - εκστρατεία εναντίον του οργανισμού

Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, από τότε που η Telegraph δημοσίευσε για πρώτη φορά το ρεπορτάζ της - αναφέροντας μία διαρροή εσωτερικού σημειώματος του BBC - δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί το BBC δεν αντέδρασε μπροστά σε έναν καταιγισμό επιζήμιων τίτλων σχετικά με ισχυρισμούς για συστημική προκατάληψη. Έπρεπε να χωρίσει τους ισχυρισμούς σε δύο ξεχωριστές ιστορίες.

Το πρώτο, σχετικά με την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ στην εκπομπή Panorama, έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Είτε με μια γρήγορη συγγνώμη - είτε με μια επιχειρηματολογία που να δικαιολογεί το γιατί το BBC πίστευε ότι δεν είχε παρερμηνεύσει τα λόγια του προέδρου.

Αυτό θα είχε επιτρέψει στο BBC να βγει μπροστά με μια ευρύτερη αντίσταση για λογαριασμό της δημοσιογραφίας του. Θυμηθείτε, κατηγορήθηκε για θεσμική προκατάληψη. Για έλλειψη αμεροληψίας. Κατηγορίες που έθιγαν την καρδιά της ειδησεογραφικής του λειτουργίας.

Με μια συγγνώμη για το λάθος γύρω από το Panorama (ή μια σθεναρή υπεράσπιση), θα μπορούσε να είχε αντικρούσει τους άλλους ισχυρισμούς περί θεσμικής προκατάληψης. Θα μπορούσε να είχε πει ότι το BBC είχε ήδη λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την αμεροληψία της σύνταξης και είχε ήδη ενεργήσει, για παράδειγμα, σε θέματα του BBC Arabic, το οποίο κατηγορήθηκε ότι διέρρευσε υπόμνημα για αντι-ισραηλινή προκατάληψη στην κάλυψη του πολέμου στη Γάζα.

Αντ' αυτού, το BBC επέτρεψε στην ιστορία να διαδοθεί - και καταλήξαμε σε μια κατάσταση όπου ο Λευκός Οίκος του Τραμπ αποκαλούσε το BBC «fake news» και αυτό είχε κάποια απήχηση. Από πολλαπλές πηγές εντός του BBC, θεωρείται βέβαιο οτι μια δήλωση για το Panorama ήταν έτοιμη εδώ και μέρες.

Το BBC σχεδίαζε να αναφέρει ότι δεν είχε σκοπό να παραπλανήσει το κοινό με την ομιλία του Τραμπ, αλλά ότι, αφού την ξαναεξέτασε, θα έπρεπε να είχε γίνει κάποιο είδος «σκουπίσματος», για να καταστεί σαφές στο κοινό ότι αυτά ήταν δύο ξεχωριστά μέρη της ομιλίας.

Καταλαβαίνω ότι η Ντέμπορα Τέρνες θύμωνε και απογοητευόταν όλο και περισσότερο καθώς περνούσε η εβδομάδα, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο την εμπόδισε να ζητήσει συγγνώμη. Αντ' αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC αποφάσισε ότι η αποστολή επιστολής προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού ήταν η καλύτερη λύση.

Πολλοί, τόσο εντός όσο και εκτός του BBC, θεωρούν την παράλειψη απάντησης ως σοβαρό λάθος. Η σταδιακή ροή ισχυρισμών της Telegraph ήταν επιζήμια - και το BBC δεν τους αντιμετώπιζε κατά μέτωπο. Η Τέρνες πήγε στη συνέχεια σε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Πέμπτη για να συζητήσει την κρίση γύρω από τα άρθρα της Telegraph και «κατακεραυνώθηκε», όπως έχουν περιγράψει κάποιοι.

Όσοι έχουν αμφισβητήσει τη δημοσιογραφία του BBC θα το χαρακτήριζαν αυτό ως λογοδοσία. Αλλά μια άλλη πηγή το χαρακτήρισε ως την κορύφωση μιας «αμείλικτης κριτικής της δημοσιογραφίας του BBC για δύο χρόνια από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβούλους - οι οποίοι προέρχονται όλοι από τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις».

«Τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα»

Παραπέμπουν στον Σερ Ρόμπι Γκιμπ, πρώην συντάκτη του BBC που έφυγε για να γίνει διευθυντής επικοινωνίας της Τερέζα Μέι στην Ντάουνινγκ Στριτ και ο οποίος είναι τώρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρώην συντάκτης της Sun και νυν παρουσιαστής του BBC, Ντέιβιντ Γέλαντ, το χαρακτήρισε «τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα». Ισχυρίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC έχει υπονομευτεί και ότι «στοιχεία κοντά σε αυτό έχουν συνεργαστεί με εχθρικούς συντάκτες εφημερίδων, έναν πρώην πρωθυπουργό και εχθρούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Αλλά ένας άλλος πρώην συντάκτης της Sun, ο Kέλβιν Μακένζι είχε μια πολύ διαφορετική άποψη. Μιλώντας στο BBC News Channel, είπε ότι οι παραιτήσεις ήταν «το σωστό - αυτό ήταν ένα ζήτημα που δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ». Η επεξεργασία της ομιλίας, είπε, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μήνυση του Τραμπ ή στον αποκλεισμό του BBC από τον Λευκό Οίκο. «Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς σε αυτόν [την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ], σε τι μπορείς να την εμπιστευτείς;» είπε.

Και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε στη συζήτηση για πρώτη φορά. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, γιόρτασε τις παραιτήσεις και κατηγόρησε το BBC ότι «παραποίησε» την ομιλία του και «προσπάθησε να ανέβει στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών».

Μου κάνει εντύπωση μια φράση στη δήλωση του Τιμ Ντέιβι. Είπε τα εξής για το BBC: «Πρέπει να το υποστηρίζουμε, όχι να το μετατρέπουμε σε όπλο». Απόψε, κάποιοι αναρωτιούνται αν οι παραιτήσεις τόσο του γενικού διευθυντή όσο και του διευθύνοντος συμβούλου του News υποδηλώνουν ότι το BBC έχει μετατραπεί σε όπλο.

Διαβάστε επίσης