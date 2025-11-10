Διπλή παραίτηση στο BBC: Φως στο ρήγμα μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του τμήματος ειδήσεων

Η κρίση στο BBC και η παραίτηση της ηγεσίας του δείχνει ρήγμα στην κορυφή του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, γράφει η Κέιτι Ράζαλ του ΒΒC στην ανάλυσή της

Newsbomb

Διπλή παραίτηση στο BBC: Φως στο ρήγμα μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του τμήματος ειδήσεων

Kάμερες έξω από το ΒΒC

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι μία στιγμή σεισμικών αλλαγών. Το να παραιτηθεί ταυτόχρονα ο γενικός διευθυντής και η διευθύντρια ειδήσεων του BBC είναι πρωτοφανές. Είναι μια εξαιρετική στιγμή στην ιστορία του οργανισμού. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Εκ πρώτης όψεως, η παραίτηση του Τιμ Ντέιβι έχει κάποιο νόημα. Αναρωτιόμουν εδώ και καιρό αν σκεφτόταν για πόσο καιρό ακόμα θα ήθελε να παραμείνει σε μια δουλειά που είναι εξαιρετικά πιεστική. Υπήρξαν περιπτώσεις που του πήρα συνέντευξη φέτος, καθώς οι αντιπαραθέσεις μεγάλωναν, και δεν θύμιζε τον συνηθισμένο του εαυτό, που θυμίζει «τίγρη» γράφει η Κέιτι Ράζαλ του ΒΒC στην ανάλυσή της.

Στην δήλωση παραίτησής του, αναφέρθηκε «στις πολύ έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους πυρετώδεις καιρούς». Η ίδια η Ράζαλ εκτιμάει πως η τελευταία διαμάχη φάνηκε υπερβολική μετά από μια σειρά κρίσεων (δύο ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και το θέμα του Bob Vylan στο Γκλάστονμπερι) και δεν είχε αρκετό λάδι στη δεξαμενή για άλλη μια μάχη. Όπως το έθεσε ο πρώην επικεφαλής επικοινωνίας του BBC, Τζον Σιλντ, «η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι από τις πιο δύσκολες στη δημόσια ζωή». «Ήταν αμείλικτη γι' αυτόν. Είναι ένας πολύ ικανός ηγέτης που έχει φέρει πραγματική αλλαγή, αλλά σε κάποιο σημείο αυτό γίνεται μη βιώσιμο...»

Και πάλι πολλοί σοκαρίστηκαν όταν ο Τιμ Ντέιβι ανακοίνωσε την απόφασή του στους συναδέλφους του το Σαββατοκύριακο. Η δήλωση της Ντέμπορα Τέρνες καθιστά σαφές ότι παραιτήθηκε για λόγους αρχής. Με τη συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από το Panorama του Προέδρου Τραμπ να προκαλεί ζημιά στο BBC, είπε ότι «η ευθύνη βαραίνει εμένα - και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον γενικό διευθυντή χθες βράδυ».

Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC

Αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε παραίτηση, και σίγουρα με δύο, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και υπάρχει μια άλλη ιστορία που αναδύεται σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του BBC και τον ρόλο του σε ό,τι έχει συμβεί.

Φαίνεται ότι έχει υπάρξει ρήξη μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του τμήματος ειδήσεων, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το BBC, για πολύ καιρό, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την θεσμική προκατάληψη στο εσωτερικό του, ενώ άλλοι αμφισβητούν το κατά πόσον αυτό που εκτυλίχθηκε ήταν μια ενορχηστρωμένη - και πολιτικοποιημένη - εκστρατεία εναντίον του οργανισμού

Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, από τότε που η Telegraph δημοσίευσε για πρώτη φορά το ρεπορτάζ της - αναφέροντας μία διαρροή εσωτερικού σημειώματος του BBC - δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί το BBC δεν αντέδρασε μπροστά σε έναν καταιγισμό επιζήμιων τίτλων σχετικά με ισχυρισμούς για συστημική προκατάληψη. Έπρεπε να χωρίσει τους ισχυρισμούς σε δύο ξεχωριστές ιστορίες.

Το πρώτο, σχετικά με την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ στην εκπομπή Panorama, έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Είτε με μια γρήγορη συγγνώμη - είτε με μια επιχειρηματολογία που να δικαιολογεί το γιατί το BBC πίστευε ότι δεν είχε παρερμηνεύσει τα λόγια του προέδρου.

Αυτό θα είχε επιτρέψει στο BBC να βγει μπροστά με μια ευρύτερη αντίσταση για λογαριασμό της δημοσιογραφίας του. Θυμηθείτε, κατηγορήθηκε για θεσμική προκατάληψη. Για έλλειψη αμεροληψίας. Κατηγορίες που έθιγαν την καρδιά της ειδησεογραφικής του λειτουργίας.

Με μια συγγνώμη για το λάθος γύρω από το Panorama (ή μια σθεναρή υπεράσπιση), θα μπορούσε να είχε αντικρούσει τους άλλους ισχυρισμούς περί θεσμικής προκατάληψης. Θα μπορούσε να είχε πει ότι το BBC είχε ήδη λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την αμεροληψία της σύνταξης και είχε ήδη ενεργήσει, για παράδειγμα, σε θέματα του BBC Arabic, το οποίο κατηγορήθηκε ότι διέρρευσε υπόμνημα για αντι-ισραηλινή προκατάληψη στην κάλυψη του πολέμου στη Γάζα.

Αντ' αυτού, το BBC επέτρεψε στην ιστορία να διαδοθεί - και καταλήξαμε σε μια κατάσταση όπου ο Λευκός Οίκος του Τραμπ αποκαλούσε το BBC «fake news» και αυτό είχε κάποια απήχηση. Από πολλαπλές πηγές εντός του BBC, θεωρείται βέβαιο οτι μια δήλωση για το Panorama ήταν έτοιμη εδώ και μέρες.

Το BBC σχεδίαζε να αναφέρει ότι δεν είχε σκοπό να παραπλανήσει το κοινό με την ομιλία του Τραμπ, αλλά ότι, αφού την ξαναεξέτασε, θα έπρεπε να είχε γίνει κάποιο είδος «σκουπίσματος», για να καταστεί σαφές στο κοινό ότι αυτά ήταν δύο ξεχωριστά μέρη της ομιλίας.

Καταλαβαίνω ότι η Ντέμπορα Τέρνες θύμωνε και απογοητευόταν όλο και περισσότερο καθώς περνούσε η εβδομάδα, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο την εμπόδισε να ζητήσει συγγνώμη. Αντ' αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC αποφάσισε ότι η αποστολή επιστολής προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού ήταν η καλύτερη λύση.

Πολλοί, τόσο εντός όσο και εκτός του BBC, θεωρούν την παράλειψη απάντησης ως σοβαρό λάθος. Η σταδιακή ροή ισχυρισμών της Telegraph ήταν επιζήμια - και το BBC δεν τους αντιμετώπιζε κατά μέτωπο. Η Τέρνες πήγε στη συνέχεια σε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Πέμπτη για να συζητήσει την κρίση γύρω από τα άρθρα της Telegraph και «κατακεραυνώθηκε», όπως έχουν περιγράψει κάποιοι.

Όσοι έχουν αμφισβητήσει τη δημοσιογραφία του BBC θα το χαρακτήριζαν αυτό ως λογοδοσία. Αλλά μια άλλη πηγή το χαρακτήρισε ως την κορύφωση μιας «αμείλικτης κριτικής της δημοσιογραφίας του BBC για δύο χρόνια από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβούλους - οι οποίοι προέρχονται όλοι από τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις».

«Τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα»

Παραπέμπουν στον Σερ Ρόμπι Γκιμπ, πρώην συντάκτη του BBC που έφυγε για να γίνει διευθυντής επικοινωνίας της Τερέζα Μέι στην Ντάουνινγκ Στριτ και ο οποίος είναι τώρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρώην συντάκτης της Sun και νυν παρουσιαστής του BBC, Ντέιβιντ Γέλαντ, το χαρακτήρισε «τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα». Ισχυρίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC έχει υπονομευτεί και ότι «στοιχεία κοντά σε αυτό έχουν συνεργαστεί με εχθρικούς συντάκτες εφημερίδων, έναν πρώην πρωθυπουργό και εχθρούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Αλλά ένας άλλος πρώην συντάκτης της Sun, ο Kέλβιν Μακένζι είχε μια πολύ διαφορετική άποψη. Μιλώντας στο BBC News Channel, είπε ότι οι παραιτήσεις ήταν «το σωστό - αυτό ήταν ένα ζήτημα που δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ». Η επεξεργασία της ομιλίας, είπε, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μήνυση του Τραμπ ή στον αποκλεισμό του BBC από τον Λευκό Οίκο. «Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς σε αυτόν [την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ], σε τι μπορείς να την εμπιστευτείς;» είπε.

Και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε στη συζήτηση για πρώτη φορά. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, γιόρτασε τις παραιτήσεις και κατηγόρησε το BBC ότι «παραποίησε» την ομιλία του και «προσπάθησε να ανέβει στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών».

Μου κάνει εντύπωση μια φράση στη δήλωση του Τιμ Ντέιβι. Είπε τα εξής για το BBC: «Πρέπει να το υποστηρίζουμε, όχι να το μετατρέπουμε σε όπλο». Απόψε, κάποιοι αναρωτιούνται αν οι παραιτήσεις τόσο του γενικού διευθυντή όσο και του διευθύνοντος συμβούλου του News υποδηλώνουν ότι το BBC έχει μετατραπεί σε όπλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση - Ελεύθερος υπό όρους μέχρι την έφεση

14:51ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Το «παγόβουνο» του χρέους και το μέλλον του κοινωνικού κράτους

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιος Νίκαιας-Καννών: Νεκρός από ανακοπή λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό

14:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Να έχουμε υπομονή και επιμονή, μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Νέος Αθλητικός Διευθυντής ο Κοτσόλης

14:25ΕΛΛΑΔΑ

MyΘέρμανση: Καθυστερήσεις στην πλατφόρμα για το επίδομα - Έπεσε το σύστημα

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματικό βοήθημα 138.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως επιβάλλουν νέο φόρο – Ποια χώρα είδε πρώτη αυξήσεις στα εισιτήρια

14:17LIFESTYLE

Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι και ο σύντροφός της

14:16WHAT THE FACT

Amazon: Aλλάζουν οι όροι για τις επιστροφές της περιόδου των Χριστουγέννων

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ

14:05LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ανέβασε βίντεο με κινήσεις καράτε και επιφωνήματα για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα»

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της «αγγίζει» τον Ζελένσκι - 1.000 ώρες ηχογραφημένες συνομιλίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή παραίτηση στο BBC: Η νεα κρίση φωτίζει βαθύτερα προβλήματα λειτουργίας - «Τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Κατολίσθηση στο Κομπίτσι, πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Κοντόκαλι

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Αποστολάκης και Αεράκης για Βορίζια και Κρήτη: Οι ζώνες ανομίας δεν αντιμετωπίζονται με όρους reality show

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έσπασαν τα ισόβια για τον 62χρονο που σκότωσε την κατάκοιτη ηλικιωμένη μητέρα του και τη βίαζε 

14:25ΕΛΛΑΔΑ

MyΘέρμανση: Καθυστερήσεις στην πλατφόρμα για το επίδομα - Έπεσε το σύστημα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες – Το αγροτικό «καρφώθηκε» σε ελιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στο Newsbomb γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η εκταφή του γιου του - Η 10ήμερη προθεσμία από την εισαγγελία Λάρισας

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακά προβλήματα από την κακοκαιρία - Έκλεισε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

13:26LIFESTYLE

Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του - «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ