Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα (10/11) καθώς δικαστήριο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση, διατάσσοντας να τεθεί υπό «δικαστική επιτήρηση», εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του. Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη φυλακή La Santé στις 21 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του για τη μυστική χρηματοδότηση της πετυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2007.

Σήμερα (10/11) είκοσι ημέρες αργότερα, το Εφετείο αποφάσισε την προσωρινή αποφυλάκισή του με τον εισαγγελέα Νταμιέν Μπρουνέ να ζητάει να γίνει δεκτό το αίτημα του Σαρκοζί, υπό αυστηρούς ωστόσο όρους. Σύμφωνα με το France Info στο πλαίσιο της απόφασης, απαγορεύεται στον Σαρκοζί να εγκαταλείψει τη Γαλλία, να επικοινωνήσει με άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση της Λιβύης, αλλά και με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον επισκέφθηκε στη φυλακή.

O Νικολά Σαρκοζί χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι η οποία τον συνοδεύει στην φυλακή Reuters

Ο Σαρκοζί, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του, δήλωσε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης ότι ποτέ δεν είχε την «τρελή ιδέα» να ζητήσει χρήματα από τον Καντάφι και δήλωσε ότι «δεν θα παραδεχόταν ποτέ κάτι που δεν έχω κάνει». Οι τρεις εβδομάδες που πέρασε στη φυλακή πρόσθεσε ήταν «εξαντλητικές» και «πολύ δύσκολες», «ένας εφιάλτης» όπως είπε χαρκατηριστικά, ενώ απέτισε φόρο τιμής στο προσωπικό των φυλακών που έκανε τον εγκλεισμό του «υποφερτό». «Έχουν δείξει εξαιρετική ανθρωπιά», είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου, η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και δύο από τους γιους του πρώην προέδρου.

Ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος Γάλλος πρώην ηγέτης που φυλακίζεται από τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο ηγέτης των συνεργατών των Ναζί, Φιλίπ Πεταίν, φυλακίστηκε για προδοσία το 1945. Από τότε που μπήκε στη φυλακή, ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε κελί στην πτέρυγα απομόνωσης της φυλακής. Σε κοντινά κελιά είχαν τοποθετηθεί δύο σωματοφύλακές του. «Ο πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας δικαιούται προστασίας λόγω του καθεστώτος του», δήλωσε τον Οκτώβριο ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες, προσθέτοντας ότι υπήρχε «προφανώς απειλή εναντίον του».

Ο Σαρκοζί διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012. Από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα, τον καταδιώκουν ποινικές έρευνες και για μήνες έπρεπε να φοράει ηλεκτρονική ετικέτα γύρω από τον αστράγαλό του, μετά από καταδίκη τον περασμένο Δεκέμβριο για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή για εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μια ξεχωριστή υπόθεση.

