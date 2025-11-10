Σαρκοζί: «Η ζωή στη φυλακή είναι σκληρή, δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα»

Χέρι χέρι με την Κάρλα Μπρούνι αναχώρησε από το σπίτι του για τις φυλακές ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί

Το Εφετείο του Παρισιού εξετάζει σήμερα (10/11) το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή La Santé από τις 21 Οκτωβρίου, μίλησε για τις συνθήκες κράτησής του, λέγοντας ότι η ζωή του στη φυλακή είναι «σκληρή, πολύ δύσκολη» ή «ακόμα και εξαντλητική», επέμεινε όμως για άλλη μια φορά ότι είναι αθώος.

Μετά τις τελικές αγορεύσεις της εισαγγελίας που εξετάζει το αίτημα για την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί πήρε τον λόγο. «Θέλω όλοι να είναι πεπεισμένοι για ένα πράγμα: Ποτέ δεν είχα την τρελή ιδέα να ζητήσω από τον Καντάφι οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», δήλωσε πριν αναφερθεί στις συνθήκες κράτησής του.

«Απάντησα σχολαστικά σε όλες τις κλητεύσεις. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έπρεπε να περιμένω 70 χρόνια για να ζήσω στη φυλακή. Αυτή η δοκιμασία μου επιβλήθηκε. Την άντεξα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο», συνέχισε ο πρώην αρχηγός κράτους.

«Αγαπώ τη χώρα μου, η οικογένειά μου είναι στη Γαλλία, αγωνίζομαι για να επικρατήσει η αλήθεια», πρόσθεσε πριν αποτίσει φόρο τιμής στο προσωπικό της φυλακής «που έδειξε εξαιρετική ανθρωπιά και έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό».

Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση του Σαρκοζί υπό δικαστική εποπτεία, με απαγόρευση επικοινωνίας με τους διάφορους κατηγορούμενους και μάρτυρες στην υπόθεση της Λιβύης. «Η εξαιρετική σοβαρότητα των αδικημάτων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία». δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας

Εάν ο Σαρκοζί αποφυλακιστεί με βραχιολάκι στον αστράγαλο όπως προεξοφλούν τα Μέσα Ενημέρωσης, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα ληφθεί ανάλογο μέτρο εναντίον του. Το Reuters σημειώνει ότι πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε ξεχωριστή καταδίκη για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, διατάσσοντάς τον να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι για ένα χρόνο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε Γάλλο πρώην αρχηγό κράτους.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Σαρκοζί ρωτήθηκε επίσης για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τα ταξίδια του, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτό το ζήτημα θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μέρος της απόφασης του δικαστηρίου. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να αφήσει ελεύθερο τον Σαρκοζί και να του επιτρέψει να περιμένει την εκδίκαση της έφεσης εκτός φυλακής, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πιθανότατα σήμερα (10/11)

Η χώρα πρόκειται να γιορτάσει αύριο μια αργία - την Ημέρα Ανακωχής ή Ημέρα Εκεχειρίας την επέτειο δηλαδλη της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η οποία γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου στη Γαλλία, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί σήμερα θα μπορούσε να εφαρμοστεί πολύ γρήγορα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης