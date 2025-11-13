Boeing: Αποζημίωση 28 εκατ. δολαρίων σε χήρο θύματος της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες μετά τη συντριβή ενός άλλου Boeing 737 MAX 8 της αεροπορικής εταιρείας Lion Air τον Οκτώβριο του 2018. Συνολικά από τα δύο αυτά δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι

Newsbomb

Boeing: Αποζημίωση 28 εκατ. δολαρίων σε χήρο θύματος της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8

Συντρίμια του αεροσκάφους της Ethiopian Airlines στις 11 Μαρτίου 2019. 

AP/Mulugeta Ayene
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ένορκοι στη δίκη της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών Boeing, που διεξάγεται από τις 3 Νοεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο στις ΗΠΑ, επιδίκασαν χθες, Τετάρτη, αποζημίωση 28,45 εκατ. δολαρίων στον χήρο ενός θύματος της συντριβής του αεροσκάφους 737 ΜΑΧ 8 της Ethiopian Airlines το 2019.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Σούμια Μπατασαρία, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του Σίχα Γκαργκ στο αεροπορικό δυστύχημα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες μετά τη συντριβή ενός άλλου Boeing 737 MAX 8 της αεροπορικής εταιρείας Lion Air τον Οκτώβριο του 2018. Συνολικά από τα δύο αυτά δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Η Boeing παραδέχθηκε ήδη από το 2019 ότι ένα λογισμικό ελέγχου της πτήσης που είχε εγκαταστήσει στα αεροσκάφη της 737 MAX συνέβαλε στα δυστυχήματα αυτά.

Το δικαστήριο εξέτασε τελικά μόνο την υπόθεση της Σίχα Γκαργκ, κατοίκου του Νέου Δελχί, καθώς η Boeing κατέληξε σε συμβιβασμό με τους ενάγοντες σε μια άλλη προσφυγή, κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι ένορκοι αποφάσισαν, έπειτα από δύο ώρες διαβουλεύσεων, να επιδικάσουν συνολικά 28,45 εκατ. δολάρια στον Μπατασαρία.

Ο δικηγόρος της Boeing Νταν Γουέμπ είχε δηλώσει κατά την έναρξη της δίκης ότι η εταιρεία συμφωνεί «ότι πρέπει να καταβάλει σημαντική αποζημίωση» στον Μπατασαρία, αλλά «απλώς διαφωνούμε για το ποσό».

Boeing

Αεροσκάφος Boeing 737 MAX 8 κατά τη διάρκεια δοκιμών πριν τη τελική παράδοσή του, στις 8 Μαΐου 2019.

AP/Elaine Thompson

Εξάλλου χθες, στην τελική του αγόρευση, ο Γουέμπ εξέφρασε τη «λύπη» της Boeing για τα θύματα και στράφηκε στον χήρο της Γκαργκ για να του ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της εταιρείας.

Στις 10 Μαρτίου 2019 ένα Boeing MAX 8, που πραγματοποιούσε την πτήση ΕΤ302 της Ethiopian Airlines από την Αντίς Αμπέμπα προς το Ναϊρόμπι, συνετρίβη νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας έξι λεπτά μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 157 επιβαίνοντες.

Αδικαιολόγητος θάνατος

Οι συγγενείς 155 θυμάτων κατέθεσαν προσφυγές κατά της αμερικανικής εταιρείας από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2021 για αδικαιολόγητο θάνατο και αμέλεια, μεταξύ άλλων.

Κατά την έναρξη της δίκης για τον θάνατο της Γκαργκ έμεναν ανοικτές 11 προσφυγές. Έκτοτε η Boeing κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό σε τρεις από αυτές.

Παράλληλα πολλές προσφυγές έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Lion Air, από τις οποίες μόνο μία παραμένει ανοικτή.

Η Boeing έχει διευκρινίσει ότι έχει καταβάλει «αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια» στους δικαιούχους.

Παράλληλα, η Boeing και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου και προβλέπει την καταβολή 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εταιρεία, εκ των οποίων 444,5 εκατ. δολάρια θα διατεθούν σε ένα ταμείο αποζημιώσεων για τις οικογένειες των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δεν το χάρηκε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:32WHAT THE FACT

Αρχαίο συστατικό της κινεζικής ιατρικής αποκατέστησε τον υγιή μεταβολισμό του λίπους σε διαβητικά ποντίκια

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:24LIFESTYLE

«The Devil Wears Prada 2»: Nέο teaser - Meryl Streep και Anne Hathaway αντιμέτωπες στο ασανσέρ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Κυπαρισσία θρηνεί τον μακροβιότερο δήμαρχό της - Ποιος ήταν ο Ηλίας Τσίγγαρος

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα - 4 συλλήψεις

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Εκατοντάδες θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς - Πέντε ύποπτες εκτροφές

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Boeing: Αποζημίωση 28 εκατ. δολαρίων σε χήρο θύματος της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αντέχω άλλο» είχε πει στον Τζέφρι Έπσταϊν ο πρίγκιπας Άντριου - Αληθινη η επίμαχη φωτογραφία με την Τζιούφρε

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένος για 9η μέρα στα Τρίκαλα – «Να ανοίξει ο δρόμος προς το χωριό μου», λέει στο Newsbomb

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έχουν «εξαντλήσει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Στόχος τώρα η εφαρμογή τους

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes CLA διαθέσιμη και ως υβριδική 1.500 κυβικών

09:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

09:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ELPEDISON μετονομάζεται σε Enerwave - Νέα εποχή για την HELLENiQ ENERGY

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνάντηση που τερμάτισε το shutdown - Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τη Wall Street Journal

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ