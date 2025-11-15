Σερβία: Τρίμηνη αναστολή κυρώσεων κατά της ρωσικών συμφερόντων πετρελαϊκής NIS

Η Σερβία εξασφάλισε τρίμηνη αναστολή σχετικά με τη ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρία NIS, που υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ οι οποίες απειλούν τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας λίγο πριν από την έλευση του χειμώνα, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η Σερβία δήλωσε αυτήν την εβδομάδα πως οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom, που ελέγχουν από κοινού μερίδιο 56% στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας NIS, απηύθυναν αίτημα στην υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δηλώνοντας την ετοιμότητά τους να εκχωρήσουν τον έλεγχο της εταιρίας σε ένα τρίτο μέρος.

Η OFAC αρχικά επέβαλε κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Gazprom, τον Ιανουάριο, όμως για την NIS αυτές αναβλήθηκαν αρκετές φορές και εντέλει τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου.

