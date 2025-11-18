Τομ Κρουζ: Η φαρμακερή του ατάκα για το διαζύγιο της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν

Ο Τομ Κρουζ έσπασε τη σιωπή του για το διαζύγιο της πρώην συζύγου του, Νικόλ Κίντμαν, με τον τραγουδιστή της κάντρι Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου. Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Νικόλ από το 1990 έως το 2001, φέρεται να δήλωσε ότι ο χωρισμός της Νικόλ με τον Κιθ είναι «κάρμα» για τον τρόπο που του φέρθηκε μετά τον δικό τους χωρισμό, όταν εκείνος έλαβε πολύ λιγότερη δημόσια συμπάθεια από εκείνη.

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, εκείνος ανέλαβε όλη την ευθύνη και εκείνη κέρδισε όλη τη συμπάθεια. Τον παρουσίαζαν ως τον κακό... τίτλος που τον συνόδευε για χρόνια», δήλωσε οικείος του ηθοποιού στους International Business Times. «Ο Τομ σοκαρίστηκε πολύ από τον τρόπο που η Νικόλ διαχειρίστηκε τον χωρισμό τους. Έβγαινε στην τηλεόραση, έκανε ειρωνικές δηλώσεις για το ύψος του και παρουσίαζε τον εαυτό της ως θύμα, ενώ εκείνος παρέμενε σιωπηλός και δεχόταν τα χτυπήματα».

Πρόσθεσαν ότι ο ηθοποιός του «Mission: Impossible» ένιωσε δικαιωμένος τώρα που η Νικόλ χώρισε από τον δεύτερο σύζυγό της. «Τον ενοχλούσε που ο τύπος παρουσιάστηκε ως η αγία φιγούρα που είχε ορμήσει πάνω σε ένα άσπρο άλογο, ας πούμε, και είχε σώσει τη Νικόλ από την κολασμένη ανάμνηση του γάμου τους», είπαν.

Ο Τομ Κρουζ EPA/MOHAMMED BADRA

«Παρακολουθεί στενά τα νέα του διαζυγίου και ένα μέρος του εαυτού του νιώθει άσχημα γι' αυτήν, αφού ξέρει πόσο πονάει. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στον εαυτό του να δεχθεί ένα μικρό "χάδι στην πλάτη" και να λέει στους κοντινούς του ανθρώπους ότι πρόκειται για κάρμα. Ο ίδιος άλλωστε ήξερε πως το ζευγάρι είχε ελάχιστα κοινά στοιχεία εξαρχής, τώρα αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο».

Ο Τομ και η Νικόλ ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του '90 και σόκαραν όταν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2001, λόγω της άρνησης της ηθοποιού να ασπαστεί την Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Το 2006, ο Τομ παντρεύτηκε για τρίτη φορά την ηθοποιό Κέιτι Χολμς και έχουν μαζί μια κόρη, τη 19χρονη Σούρι. Ο Τομ και η Κέιτι χώρισαν το 2012 και εκείνος έχει αποξενωθεί τόσο από εκείνη όσο και από τη Σούρι.

Το πρώην ζεύγος στην 49η τελετή απονομής των βραβείων AFI Life Achievement Awards στην Kidman στο Λος Άντζελες στις 27 Απριλίου 2024 AP

Πηγές κοντά στο ζευγάρι έχουν υποστηρίξει ότι τα φορτωμένα προγράμματά τους - ο Έρμπαν που έκανε περιοδείες και η Kίντμαν που ήταν σε διαδοχικά κινηματογραφικά projects - οδήγησαν σε μια «έλλειψη οικειότητας» που συνέβαλε στον απροσδόκητο χωρισμό τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πηγές ισχυρίστηκαν ότι γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο χώρισε το ζευγάρι - ο Έρμπαν περνάει «κρίση μέσης ηλικίας».

Αντιμετώπιζαν συζυγικές δυσκολίες, αλλά προσπαθούσαν να τα ξαναβρούν όταν εκείνος την άφησε άναυδη με την απόφαση ότι όλα είχαν τελειώσει, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την Αυστραλή ηθοποιό εδώ και δεκαετίες. Όσοι βρίσκονται στον στενό κύκλο της Νικόλ πιστεύουν ότι όταν το TMZ ανακοίνωσε τον χωρισμό του ζευγαριού, ο Έρμπαν είχε «τελειώσει» με τον γάμο.

Εκείνη την εποχή, πληροφορίες έλεγαν ότι η Νικόλ αιφνιδιάστηκε από τον χωρισμό. Ωστόσο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν αυτή που κατέθεσε τα έγγραφα διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Η Νικόλ έχει δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, με τον πρώην σύζυγό της, τραγουδιστή της κάντρι.

