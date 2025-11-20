Οι «Κροίσοι» πληρώνουν όσο όσο για ιδιωτικότητα: Δεν θέλουν επαφές με τους «κοινούς θνητούς»

Σε ένα κόσμο όπου το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται διαρκώς, μια νέα τάση καθορίζει την απόλυτη πολυτέλεια για τους «Κροίσους» του πλανήτη και αυτή δεν είναι άλλη από την απόλυτη ιδιωτικότητα την οποία προτίθενται να πληρώσουν όσο όσο

Οι πλούσιοι του πλανήτη ξοδεύουν πλέον ολόκληρες περιουσίες για να ζήσουν απομονωμένοι, απαλλαγμένοι από τα «δεινά» της δημόσιας ζωής, αποφεύγοντας με άλλα λόγια ουρές σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία, περίεργα πλήθη στα εστιατόρια αλλά και οποιαδήποτε περιττή ταλαιπωρία θα μπορούσε να κρύβει η καθημερινότητα για τους «κοινούς θνητούς».

Καθώς η συσσωρευμένη περιουσία του πλουσιότερου 0,1% των αμερικανικών νοικοκυριών έχει εκτιναχθεί στα 23,3 τρισεκατομμύρια δολάρια (από 10,7 τρισεκατομμύρια δολάρια μια δεκαετία νωρίτερα) η «κάστα» των βαθύπλουτων, επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της. «Το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο τα ακριβά αγαθά, αλλά κυρίως η εξοικονόμηση χρόνου, η αποτελεσματικότητα και η απόλυτα εξατομικευμένη εξυπηρέτηση» διαβεβαιώνει ο Mασούντ Σοτζάι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Shoma Group.

wsj.jpg

Πρόσφατα δείπνησε μαζί με τη συζύγό του Στέφανι στο εστιατόριο MILA στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα, σε ένα ειδικό τμήμα μόνο για εύπορα μέλη. Στο τραπέζι τους περίμεναν τα αγαπημένα τους κοκτέιλ, ενώ υπήρχαν chopsticks με χαραγμένα τα αρχικά τους. Τον περασμένο μήνα σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι, βγήκαν από το ιδιωτικό τους τζετ, επιβιβάστηκαν σε μία λιμουζίνα που τους περίμενε και μεταφέρθηκαν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Πέρασαν από μια ιδιωτική είσοδο που παρέκαμπτε το λόμπι και πήραν ένα «ειδικό» ασανσέρ με προορισμό τη «Βασιλική Σουίτα», όπου ένας υπάλληλος τους έκανε check in και τους παρουσίασε τον προσωπικό τους μπάτλερ.

Κι ενώ οι ζάμπλουτοι απαιτούν ιδιωτικότητα και θεωρούν τον χρόνο τους πολύτιμο, ένα ολόκληρο «οικοσύστημα» αποκλειστικών εστιατορίων, κλαμπ, και θερέτρων τους προσφέρει εξατομικευμένες πολυτέλειες γρήγορα και εύκολα.

Μαϊάμι, επίκεντρο της νέας οικονομίας υπηρεσιών για λίγους

Το Μαϊάμι πόλος έλξης για τους εύπορους, αποτελεί το επίκεντρο αυτής της νέας οικονομίας υπηρεσιών που επιτρέπει στους πλουσίους «να αποφεύγουν όλους τους άλλους, αν το επιθυμούν». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υπό κατασκευή πύργος Bentley Residences στο Sunny Isles Beach. Ανελκυστήρες αυτοκινήτων μεταφέρουν τους κατοίκους και τα οχήματά τους απευθείας στα «υπερυψωμένα γκαράζ» δίπλα στα διαμερίσματά τους, αποφεύγοντας την επαφή με παρκαδόρους και χώρους υποδοχής.

Τα διαμερίσματα -με τιμές εκκίνησης περίπου τα 6 εκατομμύρια δολάρια- διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες στις βεράντες, ενώ το εστιατόριο του κτιρίου, διαθέσιμο μόνο στους ιδιοκτήτες είναι σχεδιασμένο με θαλάμους σε σχήμα C ώστε οι επισκέπτες να μην βλέπουν ο ένας τον άλλον. Η μανία των πλουσίων για ιδιωτικότητα επεκτείνεται και στις εμπειρίες. Στο Centner Wellness, ένα κέντρο ολιστικής θεραπείας στο Μαϊάμι, οι εύποροι πελάτες μπορούν να «κλείσουν» ολόκληρο τον χώρο για πολλές ημέρες -με κόστος έως 150.000 δολάρια- για μια πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία ευεξίας.

bentley.jpg

To κτήριο Βentley Residences στο Μαϊάμι

Την ίδια στιγμή ιδιωτικές λέσχες, όπως η Faena Rose -με ετήσια συνδρομή 15.000 δολάρια- προσφέρουν VIP πρόσβαση και περίπου 80 πολιτιστικές εκδηλώσεις ετησίως, μόνο για μέλη. Όσο πιο εξατομικευμένη και απρόσκοπτη είναι η υπηρεσία, τόσο υψηλότερη θεωρείται η ποιότητα, σύμφωνα με τον Τζεφ Ζαλάζνικ της Major Food Group, στην οποία ανήκει το ZZ's Club, όπου ένας «σεφ» μπορεί να αναπαραστήσει ακόμα και το… γεύμα από ένα ταξίδι του μέλιτος.

Η επιθυμία για ιδιωτικότητα τέλος έχει μεταμορφώσει ακόμη και τις αγοραστικές συνήθειες. Το ζεύγος Σοτζάι πλέον δεν ψωνίζει σε πολυτελή εμπορικά κέντρα. Αντίθετα, δέχεται ρούχα σε βαλίτσες ή νέες συλλογές από οίκους όπως ο Valentino, μαζί με έναν…προσωπικό ράφτη για τις απαραίτητες προσαρμογές.

1763470224225-776269293-p.jpg

Στα ταξίδια των Κροίσων τέλος, η τάση είναι αποκλειστική πρόσβαση και εξατομίκευση. Ταξιδιωτικοί πράκτορες «κλείνουν» ιδιωτικά νησιά, νοικιάζουν σεφ με αστέρια Michelin και προσφέρουν τη δυνατότητα ενοικίασης σουίτας πάνω από το κεντρικό κατάστημα Christian Dior στο Παρίσι για ψώνια μετά το ωράριο λειτουργίας και ιδιωτικά δείπνα. Όπως επισημαίνει η Λορεν Μπολ της Travel Couture :«Προσφέρουμε αποκλειστικότητα, πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν. Το κόστος όμως είναι τεράστιο».

