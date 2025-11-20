Το πρότζεκτ - φάντασμα του Ντουμπάι κόστους 14 δις. ανοίγει τις πόρτες του για τους τουρίστες

Το World Island κατασκευασμένο στο Ντουμπάι είναι ένα υπερπολυτελές σύμπλεγμα περίπου 300 νησιών με σκοπό να θυμίζει τον χάρτη του κόσμου - Η οικονομική κρίση του 2008 και η πανδημία το πήγαν χρόνια πίσω, ωστόσο είναι έτοιμο αν υποδεχτεί το κοινό και να προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία ζωής 

Newsbomb

Το πρότζεκτ - φάντασμα του Ντουμπάι κόστους 14 δις. ανοίγει τις πόρτες του για τους τουρίστες

Πανοραμική λήψη του World Island

getty
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια μονοπωλεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των τουριστών με τους τεράστιες ουρανοξύστες και το «χλιδάτο» lifestyle που περιοχές σαν το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν στους επισκέπτες, προσελκύοντας χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερους τουρίστες και επομένως περισσότερα χρήματα. Ωστόσο με την ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου project που ξεκίνησε το μακρινό 2003 να βρίσκεται στην τελική ευθεία στην περιοχή, ο ανταγωνισμός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Λόγος γίνεται φυσικά για το φιλόδοξο σχέδιο των «World Islands» στο Ντουμπάι, ένα σύμπλεγμα 300 τεχνητών νησιών, τρία μίλια ανοικτά των ακτών, διατεταγμένο έτσι ώστε να θυμίζει χάρτη του κόσμου, με το κόστος του project να ανέρχεται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

World Island

Η θεα του World Island όπως φαίνεται από τον ουρανοξύστη στο Burj Khalifa

Μέχρι το 2008 είχε πουληθεί το 60% των νησιών, ωστόσο η οικονομική κρίση χτύπησε το έργο βάναυσα, αφήνοντάς το σχεδόν εγκαταλελειμμένο για αρκετά χρόνια. Το 2011, δικηγόρος της εταιρείας Nakheel Properties – που είχε την επίβλεψη του project – δήλωνε ότι τα νησιά ήταν «σε κώμα», ενώ κυκλοφορούσαν φήμες πως… βυθίζονταν. Το 2012, μόνο ένα από τα 300 νησιά κατοικούνταν.

Πού βρίσκεται το project σήμερα

Σύμφωνα με τη Telegraph, η εικόνα πλέον είναι εντελώς διαφορετική. Παρά την οικονομική κρίση, τις συλλήψεις προσώπων που σχετίζονταν με το έργο και τα πισωγυρίσματα της πανδημίας, αρκετά νησιά έχουν αρχίσει να υποδέχονται τουρίστες.

Ο Αυστριακός developer Josef Kleindienst παραμένει η πιο επίμονη φιγούρα πίσω από την αναβίωση του project. Ξεκινώντας από το νησί “Αυστρία”, αγόρασε στη συνέχεια τη “Σουηδία”, την “Ελβετία”, τη “Γερμανία”, το “Μονακό” και την “Αγία Πετρούπολη”, με στόχο να δημιουργήσει το πολυτελές συγκρότημα Heart of Europe.

https://www.instagram.com/p/DNvY8pYwpKQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δύο δεκαετίες μετά, το έργο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «υπό εξέλιξη», όμως πλέον έχει πραγματική μορφή καθώς περιλαμβάνει ξενοδοχείο 200 δωματίων εμπνευσμένο από το Μονακό, ιδιωτικό παλάτι–βίλα στη «Σουηδία» με στέγη που θυμίζει πλοίο Βίκινγκ αλλά και υποθαλάσσια «sci-fi» κατοικία.

https://www.instagram.com/reel/DQJ4Fo5gnhO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τέσσερα μίλια δυτικότερα λειτουργεί από το 2020 το Anantara World Islands Resort, το οποίο δέχεται σταθερά επισκέπτες. Παράλληλα, το γνωστό νυχτερινό κέντρο Soho Garden εγκαταστάθηκε στο νησί που άλλοτε συμβόλιζε τη Χιλή, ενώ η εταιρεία Zaya έχει αρχίσει να πουλά ιδιωτικές βίλες στο αναδιαμορφωμένο Zuhha Island.

https://www.instagram.com/reel/DM4V8M0BQ-x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, όπως σημείωσε δημοσιογράφος της Telegraph, μεγάλα κομμάτια του αρχιπελάγους παραμένουν άδεια:
«Επιστρέφοντας με καράβι από το Heart of Europe, εντυπωσιάζεσαι από τον αριθμό των ακατοίκητων νησίδων που περνάς. Είναι απίστευτο ότι κάποιος ξόδεψε 14 δισ. δολάρια για να ανασύρει όλο αυτό από τον πάτο της θάλασσας», γράφει.

Μπορεί το project να παραμένει ημιτελές, ωστόσο τα κτίρια που έχουν παραδοθεί στο κοινό και προορίζονται για χρήση και πολυτελή διαβίωση πραγματικά εντυπωσιάζουν και «κόβουν» την ανάσα. Μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί τελικά το μεγαλόπνοο πλάνο των «World Islands» και πως θα μοιάζει στην τελική μορφή του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της

10:00ΥΓΕΙΑ

Ο καρκίνος σε νεότερες ηλικίες: Πρόκληση της εποχής και δύναμη της πρόληψης

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός «μυστήριο» - Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ασανσέρ: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώση 3χρονου αγοριού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: «Λύγισε» με συγκινητικό βίντεο για το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη στην Μπαρτσελόνα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης - Εντοπίστηκε καλά στην υγεία της

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

09:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα – «Θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Σοκάρουν οι εικόνες του ξυλοδαρμού - Δεν είχε ποτέ σπρέι πιπεριού, υποστηρίζει το περιβάλλον του θύματος στο Newsbomb

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τον καιρό» - Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος αποχαιρετισμός της Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της σύγκρουσης: Η επιτομή του υβριδικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας: Λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ