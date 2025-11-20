Το πρότζεκτ - φάντασμα του Ντουμπάι κόστους 14 δις. ανοίγει τις πόρτες του για τους τουρίστες

Η Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια μονοπωλεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των τουριστών με τους τεράστιες ουρανοξύστες και το «χλιδάτο» lifestyle που περιοχές σαν το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν στους επισκέπτες, προσελκύοντας χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερους τουρίστες και επομένως περισσότερα χρήματα. Ωστόσο με την ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου project που ξεκίνησε το μακρινό 2003 να βρίσκεται στην τελική ευθεία στην περιοχή, ο ανταγωνισμός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Λόγος γίνεται φυσικά για το φιλόδοξο σχέδιο των «World Islands» στο Ντουμπάι, ένα σύμπλεγμα 300 τεχνητών νησιών, τρία μίλια ανοικτά των ακτών, διατεταγμένο έτσι ώστε να θυμίζει χάρτη του κόσμου, με το κόστος του project να ανέρχεται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η θεα του World Island όπως φαίνεται από τον ουρανοξύστη στο Burj Khalifa

Μέχρι το 2008 είχε πουληθεί το 60% των νησιών, ωστόσο η οικονομική κρίση χτύπησε το έργο βάναυσα, αφήνοντάς το σχεδόν εγκαταλελειμμένο για αρκετά χρόνια. Το 2011, δικηγόρος της εταιρείας Nakheel Properties – που είχε την επίβλεψη του project – δήλωνε ότι τα νησιά ήταν «σε κώμα», ενώ κυκλοφορούσαν φήμες πως… βυθίζονταν. Το 2012, μόνο ένα από τα 300 νησιά κατοικούνταν.

Πού βρίσκεται το project σήμερα

Σύμφωνα με τη Telegraph, η εικόνα πλέον είναι εντελώς διαφορετική. Παρά την οικονομική κρίση, τις συλλήψεις προσώπων που σχετίζονταν με το έργο και τα πισωγυρίσματα της πανδημίας, αρκετά νησιά έχουν αρχίσει να υποδέχονται τουρίστες.

Ο Αυστριακός developer Josef Kleindienst παραμένει η πιο επίμονη φιγούρα πίσω από την αναβίωση του project. Ξεκινώντας από το νησί “Αυστρία”, αγόρασε στη συνέχεια τη “Σουηδία”, την “Ελβετία”, τη “Γερμανία”, το “Μονακό” και την “Αγία Πετρούπολη”, με στόχο να δημιουργήσει το πολυτελές συγκρότημα Heart of Europe.

https://www.instagram.com/p/DNvY8pYwpKQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δύο δεκαετίες μετά, το έργο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «υπό εξέλιξη», όμως πλέον έχει πραγματική μορφή καθώς περιλαμβάνει ξενοδοχείο 200 δωματίων εμπνευσμένο από το Μονακό, ιδιωτικό παλάτι–βίλα στη «Σουηδία» με στέγη που θυμίζει πλοίο Βίκινγκ αλλά και υποθαλάσσια «sci-fi» κατοικία.

https://www.instagram.com/reel/DQJ4Fo5gnhO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τέσσερα μίλια δυτικότερα λειτουργεί από το 2020 το Anantara World Islands Resort, το οποίο δέχεται σταθερά επισκέπτες. Παράλληλα, το γνωστό νυχτερινό κέντρο Soho Garden εγκαταστάθηκε στο νησί που άλλοτε συμβόλιζε τη Χιλή, ενώ η εταιρεία Zaya έχει αρχίσει να πουλά ιδιωτικές βίλες στο αναδιαμορφωμένο Zuhha Island.

https://www.instagram.com/reel/DM4V8M0BQ-x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, όπως σημείωσε δημοσιογράφος της Telegraph, μεγάλα κομμάτια του αρχιπελάγους παραμένουν άδεια:

«Επιστρέφοντας με καράβι από το Heart of Europe, εντυπωσιάζεσαι από τον αριθμό των ακατοίκητων νησίδων που περνάς. Είναι απίστευτο ότι κάποιος ξόδεψε 14 δισ. δολάρια για να ανασύρει όλο αυτό από τον πάτο της θάλασσας», γράφει.

Μπορεί το project να παραμένει ημιτελές, ωστόσο τα κτίρια που έχουν παραδοθεί στο κοινό και προορίζονται για χρήση και πολυτελή διαβίωση πραγματικά εντυπωσιάζουν και «κόβουν» την ανάσα. Μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί τελικά το μεγαλόπνοο πλάνο των «World Islands» και πως θα μοιάζει στην τελική μορφή του.