Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε υποβολή προσφορών για την περίφημη «Πασκαλίνα», την πρώτη αληθινή αριθμομηχανή, την οποία ανέπτυξε ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ κατασκεύασε το 1642. Οι εκτιμήσεις υπέδειξαν ότι το κειμήλιο θα μπορούσε να «πιάσει» από 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ και ο οίκος Christie's το χαρακτήρισε ως το «σημαντικότερο επιστημονικό όργανο που προσφέρθηκε ποτέ σε δημοπρασία».

Επιστήμονες και ερευνητές υπέβαλαν νομική έφεση για την ένταξη του ιστορικού οργάνου στη λίστα με τα προστατευόμενα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως «εθνικός θησαυρός». Ο Πασκάλ ήταν μόλις 19 ετών όταν ανέπτυξε την παλαιότερη έκδοση μιας αριθμομηχανής, ανέφερε ο οίκος Christie's. Υπάρχουν μόνο εννέα από αυτές τις μηχανές που εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Είναι η πρώτη προσπάθεια στην ιστορία να υποκατασταθεί το ανθρώπινο μυαλό με μια μηχανή», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της συλλογής. «Η εφεύρεσή του σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη, ένα "κβαντικό άλμα" του οποίου η σημασία και η σπουδαιότητα αποκτούν σήμερα ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα.»

Το έργο La Pascaline εκτέθηκε στους χώρους του οίκου Christie's στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το μηχάνημα συμπεριλήφθηκε στη δημοπρασία της βιβλιοθήκης του αείμνηστου Καταλανού συλλέκτη Léon Parcé από τον οίκο Christie's, η οποία περιελάμβανε επίσης το φιλοσοφικό έργο του Πασκάλ «Pensées» και την πρώτη έντυπη έκδοση του «Περιεχομένου του Πασκάλ».

Χθες (19.11) διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού μπλόκαρε προσωρινά μια προηγούμενη άδεια εξαγωγής που είχε χορηγήσει ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας τον Μάιο. Δύο εμπειρογνώμονες είχαν υπογράψει το πιστοποιητικό του υπουργού, ανάμεσά τους ένας ειδικός από το Μουσείο του Λούβρου. Ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν «σοβαρές αμφιβολίες» σχετικά με τη νομιμότητα του πιστοποιητικού, ανέφερε ανακοίνωση του δικαστηρίου του Παρισιού , προσθέτοντας ότι η απόφαση ήταν προσωρινή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Σε δήλωσή του προς το πρακτορείο ειδήσεων AFP, εκπρόσωπος του οίκου Christie's δήλωσε: «Δεδομένης της προσωρινής φύσης αυτής της απόφασης και σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη του, ο οίκος Christie's αναστέλλει την πώληση του Pascaline». Το δικαστήριο σημείωσε ότι η ιστορική και επιστημονική αξία της αριθμομηχανής θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει ως «εθνικό θησαυρό», εγγυώμενη προστασία βάσει του γαλλικού κώδικα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η γαλλική ομάδα πολιτιστικής κληρονομιάς Association Sites & Monuments, η οποία αναφέρθηκε ως αιτούσα στην δικαστική κατάθεση, χαιρέτισε την απόφαση.

